З Інкерманських штолень вилучено півтори сотні артснарядів часів війни
17:04, 24 березня 2009Крым
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Найближчим часом будуть ліквідовані
З Інкерманських штолень у Севастополі вилучено 148 артилерійських снарядів і 800 набоїв.
Як повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, боєприпаси були вилучені напередодні в ході виконання заходів щодо реалізації «Програми знищення вибухонебезпечних предметів, що залишилися з часів Другої світової війни в районі міст Севастополя і Керчі».
Найближчим часом усі вибухонебезпечні предмети будуть ліквідовані піротехніками МНС.
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