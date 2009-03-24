З Інкерманських штолень вилучено півтори сотні артснарядів часів війни

З Інкерманських штолень у Севастополі вилучено 148 артилерійських снарядів і 800 набоїв.

Як повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, боєприпаси були вилучені напередодні в ході виконання заходів щодо реалізації «Програми знищення вибухонебезпечних предметів, що залишилися з часів Другої світової війни в районі міст Севастополя і Керчі».

Найближчим часом усі вибухонебезпечні предмети будуть ліквідовані піротехніками МНС.