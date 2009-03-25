У Севастополі знову запалять Вічний вогонь на Малаховому кургані

7 травня, напередодні 65-ої річниці звільнення Севастополя від німецько-фашистських загарбників, буде знов засвічений Вічний вогонь на Малаховому кургані.

Про це повідомляє прес-служба Севастопольської міської державної адміністрації.

Вічний вогонь на Малаховому кургані, засвічений у 1958 році, був першим на території Радянського Союзу Вічним вогнем, присвяченим героям Великої Вітчизняної війни, полеглим в боях за Батьківщину. Саме від вогню на Малаховому кургані запалювали Вічні вогні в Одесі, Керчі, Новоросійську, а також на посту №1 і на Сапун-горі у Севастополі.

Вічний вогонь на кургані був погашений в 1978 році через поломку системи подачі мазуту до пальників.

До 7 травня планується підведення газу до Вічного вогню.