Янукович наказав бути мужиками

Біло-синіх автономії, які розділилися на два ворогуючі табори – групу керівника парторганізації, нардепа Василя Кисельова і групу кримського спікера-регіонала Анатолія Гриценка, – приїхав мирити Лідер. Саме так Януковича називають регіонали, які поважають його. Лідер зазвичай у партійних «розборках» не бере участі. Він, як правило, – над сутичкою. Але, мабуть, близькість виборів дала про себе знати: гризня рейтингу не товариш. Янукович наказав Кисельову і Гриценку жити дружно. Не послухаються – покарає обох.

У Сімферополі керівник Партії регіонів встиг помолитися в соборі Петра і Павла, виступити на мітингу і в прямому ефірі на телебаченні, провести збори соратників і виїзне засідання тіньового уряду.

Послухати «тіньовиків» Януковича зібралася в робочий день «регіональна» частина кримського Радміну (запевняють: взяли відпустку за свій рахунок).

На мітингу «Кризі – стоп! Влада – до відповіді!» Янукович лаяв «авантюристів» у владі, вимагав проведення дострокових парламентських і президентських виборів, і, сам того не помічаючи, «отжигав»: закликав об`єднатися з Росією в боротьбі «ЗА економічну кризу», розповідав про утиск російськомовних в Україні і обіцяв чомусь боротися за права «україномовного населення».

Всекримські збори депутатів-регіоналів проходили в закритому для преси режимі. Але нам таки вдалося «просочитися» до зали.

Анатолію Паличу, вам по дорозі з помаранчевими

Після півгодинного вступного слова Януковича (теза: в Україні все погано – потрібні дострокові вибори) на трибуну вийшов кримський спікер. Говорив про соціально-економічний розвиток Криму, сипав цифрами. Зал почав позіхати. Віктор Федорович теж занудьгував.

– Анатолію Паличу, можна я вас перерву, – зупинив Гриценка Янукович. – Це нікому не цікаво.

Оплески залу.

– Цікаво це слухати чи ні? – запитав лідер ПР у соратників.

Донеслося гучне «Ні» і ледве чутне «Так».

– Кому цікаво? Кому не цікаво – піднімайте руки! – продовжив Янукович...

– Анатолію Павловичу, якщо у вас все добре, ви мешкаєте в прекрасній країні, в окремій країні, у своїй країні, значить, тоді вам по дорозі з «помаранчевими»! Ми не в такій прекрасній країні живемо, як вони малюють її. Ми давно вже в казки не віримо. Якщо ви не готові...

– Я готовий! – жваво відповів голова кримської Ради.

– ...якщо ви готові, то скажіть, які у вас є проблеми і як ви думаєте їх вирішувати!

Гриценко заявив: цифрами намагався показати, що члени ПР, які знаходяться на керівних посадах у Криму, і депутати-регіонали в радах різних рівнів, всупереч уряду Тимошенко і складної економічної ситуації в Україні, роблять все, щоб кримчанам було краще жити, а програма ПР виконувалася, і робитимуть все, «щоб підтримати авторитет Партії регіонів». Щоправда, додав кримський спікер, результати автономії можуть зійти нанівець через Кабмін і Президента, які не займаються антикризовими заходами.

Далі Гриценко потішив слух Януковича заявою: не викликає сумнівів необхідність дострокового припинення повноважень і Президента, і Кабміну, російськомовному населенню – захист, НАТО – ні, зміцненню стосунків із Росією – так.

Зал зааплодував.

– Ви ж розумієте, Анатолію Паличу, наш старий соратник і друг, питань немає, – відреагував Янукович. – Але у нас є зовсім трохи часу поговорити, і потрібно говорити про головне... Ми з вами представляємо інтереси українського народу в радах різних рівнів, ми ж з вами несемо відповідальність за те, щоб захистити людей. Ось в цьому питання!

– Так ви ж не дали мені договорити! Я якраз таки хотів до цього повернутися, – сказав Гриценко, додавши: досіть Партії регіонів сидіти в опозиції, потрібно йти до влади і вирішувати проблеми.

У залі вибухнув шквал оплесків.

Згуртованими рядами – на вибори?

Після Гриценка Янукович запросив на трибуну Кисельова.

Василь Олексійович говорив про ситуацію в кримській парторганізації. Відзначив, що за рік вона «серйозно приросла»: було 36 тисяч членів, зараз 56 тисяч. Але попередив: дуті цифри прийому йому не потрібні.

– Є парторганізації, які грішать цим, – сказав він...

Зупинився на недоліках. Зокрема, відзначив він, «є випадки, коли окремі керівники парторганізацій дозволяють собі не допускати перевірки контрольних комісій».

Окрім того, заявив про складну ситуацію в Сімферополі.

– Треба розбиратися, – сказав Кисельов. – Не доводячи до того, щоб її (проблему) розрубав лідер. А як він може розрубати, ви всі знаєте... Я це теж знаю.

Нардеп закликав партактив об`єднатися напередодні виборів.

– Сьогодні, як ніколи, потрібно бути єдиними, згуртованими, бути однодумцями.

Я вітаю і роблю все, щоб виконати рішення політради партії, щоб всі ради провели: у кого чергова – чергову сесію, у кого чергова пройшла, позачергову сесію (починаючи від сесій сільських рад і закінчуючи сесією Верховної Ради АРК), внесли туди вимогу проведення дострокових парламентських виборів, вимогу відставки уряду Тимошенко і вимогу відставки Президента Ющенка. Терпіти це вже не можна! Я переконаний, що ми всі такі рішення приймемо і згуртованими рядами підемо на вибори.

Підкреслив: вибори потрібно виграти.

– Нам потрібно, щоб вже на цей раз Президентом України був Віктор Янукович.

Оплески.

Вердикт : припинити «розборки»

Після виступу ще декількох партійців (одні підтримували Гриценка, інші – Кисельова) Янукович заявив, що пора закруглятися. Слова віце-прем`єрові Криму Тетяні Умріхіної і мерові Сімферополя Геннадію Бабенку, які просилися на трибуну, лідер ПР не дав. Мовляв, не партконференція...

Підводячи підсумки, Янукович наказав припинити внутріпартійні «розборки».

– Я останній раз попередив і Кисельова, і Анатолія Павловича: не наведуть лад, хай нарікають потім на себе. Жалісних розмов я провів вже досить!... Прошу припинити інтриги! Якщо вистачить мужності, сили волі, розуму, совісті, я закликаю керівників припинити розбрати, інакше постраждаєте ви в першу чергу, і, причому, рішення буде прийнято радикальне. Не буде жодної середини! Припинить і, як мовиться, покажіть, що ви справжні мужики! – закликав Лідер.

На прес-конференції після партзборів Янукович прокоментував рішення політради кримської організації ПР. Як відомо, 9 лютого конфлікт по лінії Гриценко-Кисельов вилився у рішення кримської політради позбавити партійних квитків прем`єра автономії Віктора Плакиду і мера Сімферополя Геннадія Бабенка. Лідер регіоналів півострова, мабуть, захотів показати чиновникам, хто в хаті господар. Через місяць рада парторганізації відмінила своє рішення про виключення прем`єра автономії.

Зі слів Януковича, Плакида виправився, тому вирішили не виключати його з партії, а по Бабенку – рішення ПР поки немає, потрібно розбиратися.

– Деякі члени партії не згодні з тією політикою, яку проводить уряд Криму по низці питань. Прем`єр-міністр Плакида не завжди своєчасно реагував на цю критику. Тому рішення було прийнято, звичайно, дуже різке. Після того, як ми розібралися з цим питанням, і вислухали прем`єр-міністра Криму, він завірив, що своєчасно реагуватиме на питання, по яких йому робитимуть зауваження. І він показав вже зараз, останнім часом, що став працювати, я б сказав так: більш оперативно.

Що стосується Бабенка. Тут теж є і об`єктивний, і суб`єктивний підхід. Є в партії позиція, що Бабенка потрібно виключати, а є інша позиція. Ми ще не прийшли до остаточного рішення. А те, що є недоліки в роботі міського голови Сімферополя, в цьому немає жодних сумнівів. У цьому потрібно розібратися, – сказав Янукович.

Лідер ПР завірив пресу, що ситуація в парторганізації потихеньку стабілізується.

– Займатися інтригами – нікого не прикрашає. Це недолік. Але я думаю, що ми його вже подолали, – сказав Янукович.

УНІАН-Крим