У Криму посадовці лікарні завдали державі збитки на 580 тисяч гривень
12:00, 30 березня 2009Крым
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Вугілля без тендерних торгів
У Криму працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито посадових осіб лікарні, які завдали державі збитки на суму понад 580 тис. гривень.
Як повідомляє прес-служба МВС України, посадовці без проведення відкритих тендерних торгів за завищеною вартістю придбали в товаристві з обмеженою відповідальністю 1,4 тис. тонн кам’яного вугілля.
Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).
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