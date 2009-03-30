У Криму посадовці лікарні завдали державі збитки на 580 тисяч гривень

У Криму працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито посадових осіб лікарні, які завдали державі збитки на суму понад 580 тис. гривень.

Як повідомляє прес-служба МВС України, посадовці без проведення відкритих тендерних торгів за завищеною вартістю придбали в товаристві з обмеженою відповідальністю 1,4 тис. тонн кам’яного вугілля.

Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).