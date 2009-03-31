Людина Ющенка переживає: куди подівся новий міністр курортів Криму

Постійний представник Президента України в Криму Леонід ЖУНЬКО здивований відсутністю на засіданні кримського уряду нового міністра курортів і туризму автономії Андрія СУМЦОВА.

А.СУМЦОВ мав доповідати про заходи щодо підготовки і проведення курортного сезону-2009, проте був відсутній на засіданні, тому довелося виступати його заступнику.

«А де ж міністр, чому ж міністр не доповідає?.. Вибрали нового міністра, ось і показав би сьогодні: як він - готовий до роботи або не готовий», - сказав Л.ЖУНЬКО.

Кримський прем`єр Віктор ПЛАКИДА заявив, що міністр «взяв на себе відповідальність виїхати до Києва і відзвітувати про виконану роботу за минулий рік». «Наскільки я знаю, доповідь відбулася, але (міністр) ще не повернувся з відрядження», - сказав В.ПЛАКИДА.

На що представник глави держави заявив: за його даними, «відрядження закінчилося вчора, і він (А.СУМЦОВ) сьогодні мав бути на роботі». «На роботі його немає, тому що він боїться стояти на цій трибуні (Радміну)», - додав Л.ЖУНЬКО.