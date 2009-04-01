Кожен має право на безкоштовний шматок комунального пляжу в Криму

В період курортного сезону владі регіонів Криму рекомендовано забезпечити безкоштовний і безперешкодний доступ жителів півострова і курортників на комунальні пляжі автономії.

Про це йдеться в постанові Ради міністрів Криму про заходи щодо підготовки і проведення курортного сезону 2009 року в автономії.

Як наголошується в постанові, «при укладенні договорів оренди пляжних територій» передбачено стягування плати лише «за додаткові послуги з прокату пляжного устаткування».