Кожен має право на безкоштовний шматок комунального пляжу в Криму
00:10, 01 квітня 2009Крым
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Рекомендація уряду
В період курортного сезону владі регіонів Криму рекомендовано забезпечити безкоштовний і безперешкодний доступ жителів півострова і курортників на комунальні пляжі автономії.
Про це йдеться в постанові Ради міністрів Криму про заходи щодо підготовки і проведення курортного сезону 2009 року в автономії.
Як наголошується в постанові, «при укладенні договорів оренди пляжних територій» передбачено стягування плати лише «за додаткові послуги з прокату пляжного устаткування».
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