Кожен має право на безкоштовний шматок комунального пляжу в Криму

00:10, 01 квітня 2009
Крым
0 0

Рекомендація уряду

В період курортного сезону владі регіонів Криму рекомендовано забезпечити безкоштовний і безперешкодний доступ жителів півострова і курортників на комунальні пляжі автономії.

Про це йдеться в постанові Ради міністрів Криму про заходи щодо підготовки і проведення курортного сезону 2009 року в автономії.

Як наголошується в постанові, «при укладенні договорів оренди пляжних територій» передбачено стягування плати лише «за додаткові послуги з прокату пляжного устаткування».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter