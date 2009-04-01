Незаконній торгівлі на плато гори Ай-Петрі знову оголошено війну

Виконкому Ялтинської міської ради доручено до 1 червня прийняти заходи, направлені на недопущення несанкціонованої торгівлі на території плато гори Ай-Петрі.

Про це говориться в постанові Ради міністрів Криму «Про заходи щодо підготовки і проведення курортного сезону 2009 року в Автономній Республіці Крим».

Також виконкому міськради Ялти треба присікати діяльність суб`єктів господарювання, які, не маючи дозвільних документів, надають послуги туристам на плато Ай-Петрі.

Окрім цього, виконкому доручено до 1 червня організувати на верхній і нижній станціях канатної дороги «Місхор – Ай-Петрі» безперебійну роботу зон чекання для туристів, що користуються послугами «канатки».