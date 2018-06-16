Заберіть сірники у сантехніків!

Основні політичні сили країни у своїй оцінці президентських ініціатив щодо внесення змін, а точніше, щодо прийняття нової Конституції, були на диво одностайні. Реакція кримських політиків нічим не відрізняється, тому, здавалося б, і писати нового нема чого — не переказувати ж уточнення у визначенні політичних діагнозів. Проте було б смішно, якби не було сумно вкотре переконатися у цілковитій відсутності у президентської команди розуміння того, чим є кримська автономія і чого не слід робити, щоб усім не стало ще гірше.

Отже, що пропонується стосовно АРК. У президентському проекті Основного Закону, на відміну від чинного, немає окремого «кримського» розділу. Усе, що стосується повноважень автономії, вписано у розділ «Місцеве самоврядування і територіальна організація влади». Проте, як відомо, Крим з його повноваженнями та організацією влади в систему місцевого самоврядування ніяк не вписується, і ці особливості регулюються відповідними законами. Але це півбіди.

Проект пропонує ліквідувати постійне представництво президента в АРК і створити, як і по всій країні, державну адміністрацію АРК, глава якої наділяється правом призупиняти дію актів ВР і уряду з подальшим оскарженням їхньої

законності в суді. Нагадаю, що нині такими повноваженнями наділений тільки президент країни, а вердикт про незаконність нормативно-правових актів АРК може винести тільки Конституційний суд, який розглядає звернення президента.

Проект, поданий президентом В.Ющенком, урізує повноваження кримського парламенту. Він позбавляється права призначати вибори до ВР Криму (його мають сенатори), призначати і проводити місцеві референдуми, а також управляти майном, яке належить Криму. Строк повноважень кримських депутатів обмежується чотирма роками, хоча минулого місяця законом було закріплено п’ятирічку. Як розраду кримські парламентарі мають сприйняти вилучення норми про обов’язкове погодження з президентом призначення і звільнення голови уряду.

На тлі різкої критики президентського законопроекту в частині «зневажання прав автономії» з боку кримських лідерів КПУ і БЮТ місцевий спікер Анатолій Гриценко вкотре продемонстрував дипломатичність у стосунках із Банковою. На його думку, кожен громадянин (включно з президентом) має право на свою точку зору щодо формування органів влади АРК. Проте пропозиція Віктора Ющенка про ліквідацію постійного представництва президента України в Криму і створення замість нього держадміністрації з широкими повноваженнями не сприятиме вирішенню проблем територіальних громад, а лише ускладнить процес ухвалення цих рішень. «Я думаю, що пропозиції не мають ніякої перспективи, але, очевидно, це вже буде проблема парламенту України нового скликання», — сказав голова кримських нардепів. І додав: «Хтось дуже підставив президента з такими пропозиціями, з якими він виступив на сесії Верховної Ради України. Тому що ці пропозиції ніяк не можуть бути реалізовані» (цитується за повідомленням прес-служби).

З останнім погодиться будь-хто, знайомий із законодавством, яке регулює питання автономії. «ДТ» про цю колізію писало неодноразово, якось викликавши навіть сердиту, але непереконливу, на наш погляд, реакцію Конституційного суду. Ідеться про конституційну норму на виключне право Верховної Ради Криму на ухвалення Конституції АРК і внесення до неї змін, яку проект президента зберігає.

З ініціативи екс-прокурора Криму Віктора Шемчука народні депутати звернулися до КС, вважаючи, що ця норма обмежує право законодавчої ініціативи 450 парламентарів, Кабміну, президента, загалом — усіх, хто має таке право, оскільки цей закон України може ухвалювати і змінювати тільки ВР Криму, не наділена правом законодавчої ініціативи! Проте КС підтвердив — усе конституційно. Тепер подивімося (гіпотетично, звісно), яка смішна ситуація може скластися: нову Конституцію by Віктор Ющенко підтримали громадяни на референдумі, ВР України її затверджує з усіма обрізаними повноваженнями АРК. А ВР автономії свою нову Конституцію, яка має відповідати Основному Закону країни, просто не приймає. Не голосує проти, підводячи себе під розпуск, а просто голосів не набирається. У кого ж підніметься рука на повноваження автономії! Хороша задачка, чи не так?

Зупинімося ще на одній ініціативі, яка може призвести до поганих наслідків, оскільки пропонується скасувати те, що дуже ефективно може працювати, якщо цим інструментом просто користуватися відповідно до наявного законодавства. Віктор Ющенко пропонує ліквідувати постпредство президента в автономії і створити тут, як і скрізь, держадміністрацію. «ДТ» звернулося по коментарі до трьох колишніх постійних представників президентів і Л.Кучми, і В.Ющенка, котрі до того ж обіймали високі посади в органах влади Криму. Тобто взаємодію по лінії центр—автономія знають не з чуток і представляють різні політичні сили.

Анатолій Корнійчук, лідер КРО Народної партії, котрий обіймав посаду представника глави держави в 1999—2002 роках, колишній перший віце-прем’єр автономії, вважає ліквідацію цього інституту неприпустимою. І нагадує, що постійне представництво було створено після того, як до влади в Криму прийшли президент Мєшков і Блок «Росія», посилилися сепаратистські тенденції та почалися всілякі «дива» з перепідпорядкування силових структур. «Прийняли рішення створити конституційний орган, але — орган виконавчої влади. І коли я був призначений на посаду постпреда і вивчив законодавчу базу, стало очевидно, що необхідні зміни. Оскільки виходило, що в автономії два виконавчі органи — постпредство президента і Рада міністрів АРК. Тому в законі було закріплено статус постійного представництва як органу державної влади», — розповідає він.

Анатолій Корнійчук каже, що необхідність збереження постпредства сьогодні — питання непросте і може дискутуватися. Але треба бути чесними в оцінці ситуації в Криму і називати речі своїми іменами. «Будь-яка держава має захищати свій суверенітет і територіальну цілісність. А сепаратистські тенденції в Криму були, є і будуть іще довго. І одна з причин того, що вони зберігаються, — нерозумна держава, яка ухвалює стосовно автономії непродумані рішення. Тому, якщо ситуація в Криму загрожуватиме територіальній цілісності держави, наприклад, унаслідок приходу до влади сепаратистських сил та ухвалення ними небезпечних для суверенітету рішень, у держави є конституційний орган, який може прийняти на себе всю повноту влади в регіоні. Постпредство легко наділити відповідними повноваженнями: як орган держвлади, закріплений Конституцією, а для розширення його повноважень і функцій достатньо простої більшості у ВР України, що ухвалить поправки до відповідного закону. Тому ліквідувати його ні в якому разі не можна», — вважає Анатолій Корнійчук.

Лідер кримських регіоналів народний депутат Василь Кисельов, у біографії якого є і спікерство ВР Криму, і віце-прем’єрський досвід в уряді АРК, обіймав посаду постпреда в 1997—1999 роках. У проекті В.Ющенка щодо Криму бачить і позитивні моменти. Точніше, назвав один — те, що ВР Криму пропонується формувати тільки з жителів автономії. «Це плюс, оскільки не буде «приїжджих» депутатів із Кіровоградської області або Києва», — говорить В.Кисельов. (Такими, зауважу, останнім часом були хазяйка «Артеміди», а також Н.Шуфрич і Д.Табачник, які пройшли до ВР Криму за списками регіоналів).

«Але найголовніше, це, звичайно, ліквідація постійного представника і створення, як і по всій країні, держадміністрації. У Криму цього не можна робити. І не потрібно, — висловлює свою думку Василь Кисельов. — Серед повноважень постпреда є звернення до президента про порушення законодавства, яке допущене тими або іншими нормативно-правовими актами. І мушу сказати, що це дуже дієвий механізм. Коли я був представником президента, жодне моє звернення про такі порушення президентом Леонідом Кучмою не було проігнороване. Він жодного разу не відступив від цієї норми, і всі рішення, які суперечили Конституції або законам, призупинялися з одночасним зверненням до Конституційного суду, і ВР Криму скасовувала незаконні рішення».

А інакше і бути не могло: порушення Конституції і законів України — конституційна підстава для припинення повноважень ВР Криму. Тобто механізм проведення державної політики та регулювання місцевої самодіяльності є, просто ним треба користуватися. На жаль, Віктор Ющенко його не освоїв. Більше того, саме представництво було віддано на відкуп секретаріату президента, що само по собі — нонсенс, зважаючи на статус постпредства. «На мою першу й останню спробу як постійного представника зв’язатися з президентом мені відповіли, що всі питання вирішуються в секретаріаті президента», — згадує Віктор Шемчук («НС—НУ»), екс-прокурор Криму, котрий обіймав посаду представника президента Ющенка три місяці 2007 року, доки не повернув свою прокурорську посаду. — Тому сьогодні це не постпредство президента, а постпредство секретаріату, що абсолютно неприпустимо. Створення держадміністрацій тільки поглибить конфлікт між центром і автономією. І треба нагадати, що, крім повноважень президента призупиняти неправомірні рішення АРК, є ще повноваження прокуратури — виносити протести на рішення, а в разі їхнього незадоволення звертатися до суду».

Надбудова, якою Василь Кисельов називає держадміністрацію на місцях, не працюватиме, а тільки збільшить конфлікти між органами влади і спричинить хаос: «Замість того щоб передавати владу органам місцевого самоврядування, створювати виконкоми, її в них забирають. Ніякий референдум не підтримає такі зміни, і ми підемо в народ і пояснимо, що в них забирають владу, яку вони делегували своїм депутатам, що це урізання повноважень органів місцевого самоврядування, і люди нас підтримають. До того ж зверніть увагу на прогалину, яка є в проекті Конституції: там нічого не сказано про те, що кошти з держбюджету направлятимуться в місцеві бюджети. І якщо В.Ющенко думає, що йому вдасться підім’яти під себе місцеве самоврядування, він помиляється — ВР України йому цього не дозволить».

Загроз стабільності, на думку Віктора Шемчука, у законопроекті чимало: «Розділу про прокурора взагалі немає. Останні стабільні органи в країні розхитуємо. Не можна гратися з конституційними інструментами. Мені здається, що ті особи, котрі писали цей проект, неналежно виконали свою роботу. Не можна доручати писати Конституцію тільки сантехнікам, треба було хоча б одного юриста запросити».

Бажаючи дотриматися балансу думок, я звернулася до відомого кримського прибічника В.Ющенка. Він дуже просив, щоб я написала, що не змогла з ним зв’язатися...

Валентина САМАР (Крим)

Дзеркало тижня № 12 (740) 5 — 12 квітня 2009