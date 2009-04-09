СЛС Криму не подобаються інструкції до ліків лише українською мовою

Голова кримських організацій партії «Союз лівих сил» і організації «Громадський контроль» Сергій БАРАНОВ направив до суду позов до Міністерства охорони здоров`я України, в якому просить визнати незаконною реєстрацію лікарських засобів і допуск їх до реалізації населенню з інструкцією про застосування лише українською мовою, без перекладу на російську.

Про це повідомила прес-служба кримської організації СЛС.

Попереднє слухання намічене на 16 квітня в Окружному адміністративному суді Криму, наголошується в повідомленні.

До винесення ухвали у даній адміністративній справі лідер кримського СЛС вимагає заборонити реєстрацію і реалізацію ліків населенню з інструкцією лише українською мовою. «Очевидні ознаки протиправної бездіяльності МОЗ України, очевидна загроза життю великої кількості людей», - вважає С.БАРАНОВ.

Також в позові міститься прохання дозволити проведення в залі суду фото- і відеозйомки і трансляції засідання по радіо і телебаченню, оскільки, вважають в СЛС, цей адміністративний процес має суспільне значення.

***Лідером СЛС є Василь ВОЛГА.