Із Криму на службу до Косового сьогодні вирушає група миротворців

12:09, 09 квітня 2009
Крым
0 0

Морпіхи повезуть нашу землю на Балкани

Сьогодні ввечері з Сімферополя (Крим) на службу до Косового вирушить 98 українських миротворців.

Про це повідомляє Управління прес-служби Міноборони України.

Сьогодні розпочинається завершальний етап чергової ротації національної складової спільного українсько-польського миротворчого батальйону “УкрПолбат” багатонаціональної тактичної групи East сил КФОР у Косовому.

Із сімферопольского залізничного вокзалу до Києва вирушить потяг з другою групою українських миротворців.

Їх проводжатиме прапороносна група, а оркестр окремої бригади берегової оборони виконає марш “Прощання слов’янки”.

На миротворчу справу морських піхотинців благословить єпископ Сімферопольський і Кримський Української Православної Церкви Київського патріархату Климент. Також він освятить кримську землю, яку морпіхи повезуть із собою на Балкани.

З Києва морські піхотинці залізничним транспортом вирушать до болгарського міста Софія, а звідти їх буде доставлено автотранспортом до американського табору Bondsteel у Косовому.

Довідка. Підрозділи Збройних Сил України виконують миротворчі завдання у Косовому з 1 вересня 1999 року.

Серед основних завдань - здійснення патрулювання, забезпечення безпеки пересування місцевих жителів, надання гуманітарної допомоги, перевірка автотранспорту та населення на предмет наявності зброї, вибухівки, наркотичних речовин та контрабанди, охорона історичних пам’ятників тощо.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter