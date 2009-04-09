Із Криму на службу до Косового сьогодні вирушає група миротворців

Сьогодні ввечері з Сімферополя (Крим) на службу до Косового вирушить 98 українських миротворців.

Про це повідомляє Управління прес-служби Міноборони України.

Сьогодні розпочинається завершальний етап чергової ротації національної складової спільного українсько-польського миротворчого батальйону “УкрПолбат” багатонаціональної тактичної групи East сил КФОР у Косовому.

Із сімферопольского залізничного вокзалу до Києва вирушить потяг з другою групою українських миротворців.

Їх проводжатиме прапороносна група, а оркестр окремої бригади берегової оборони виконає марш “Прощання слов’янки”.

На миротворчу справу морських піхотинців благословить єпископ Сімферопольський і Кримський Української Православної Церкви Київського патріархату Климент. Також він освятить кримську землю, яку морпіхи повезуть із собою на Балкани.

З Києва морські піхотинці залізничним транспортом вирушать до болгарського міста Софія, а звідти їх буде доставлено автотранспортом до американського табору Bondsteel у Косовому.

Довідка. Підрозділи Збройних Сил України виконують миротворчі завдання у Косовому з 1 вересня 1999 року.

Серед основних завдань - здійснення патрулювання, забезпечення безпеки пересування місцевих жителів, надання гуманітарної допомоги, перевірка автотранспорту та населення на предмет наявності зброї, вибухівки, наркотичних речовин та контрабанди, охорона історичних пам’ятників тощо.