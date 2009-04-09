Яценюк: для цілісності України потрібна негайна модернізація армії

Українські збройні сили треба повністю переоснастити, щоб забезпечити територіальну цілісність держави, вважає лідер «Фронту змін», депутат Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК.

«Необхідне негайне переоснащення Збройних сил України. Нова техніка, нове озброєння і технології – це єдиний шлях для того, щоб забезпечити територіальну цілісність і безпеку України», – наголосив А.ЯЦЕНЮК сьогодні після зустрічі з офіцерським складом Військово-морських сил України у Севастополі, повідомляє прес-служба «Фронту змін».

Депутат заявив, що зараз фінансування Збройних сил з державного бюджету є недостатнім. «Ситуація з бюджетом катастрофічна. І, фактично, те, що ми маємо, означає нульове фінансування ВМС України. Але так не може бути – йдеться ж про безпеку держави», – сказав А.ЯЦЕНЮК.