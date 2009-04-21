Прокуратура порушила справу за фактом заволодіння 21 га в Ласпі

Прокуратура Севастополя за матеріалами Управління по боротьбі з організованою злочинністю порушила кримінальну справу за фактом незаконного заволодіння 21 га землі у Ласпінській бухті.

Як повідомили у прес-службі ГУБОЗ, справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 (шахрайство в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

За словами начальника УБОЗ в Севастополі В`ячеслава СІНЧЕНКА, зареєстрована у Євпаторії комерційна структура, використовуючи документи з ознаками підробки, шляхом обману отримала в 2008 році в Господарському суді Криму рішення, яким Севастопольська міська адміністрація була зобов`язана скласти з товариством з обмеженою відповідальністю угоду на право використання земельної ділянки під забудову терміном на 49 років.

Комерційна вартість ділянки сягає 8 мільйонів гривень. Земля розташована у лісовому фонді. Право на її відчуження мав виключно Кабінет міністрів України.

Створено слідчо-оперативну групу, яка досліджує обставини злочину.