У Криму рибалка отримав опіки 55% тіла після сильного удару струмом

У Криму 67-річний рибалка отримав опіки понад 50% тіла внаслідок удару електричним розрядом напругою в 10 тисяч вольт.

Як повідомили сьогодні в прес-службі Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму, нещасний випадок стався ввечері 20 квітня на ставку біля феодосійського селища Приморське.

«Замахнувшись вудкою, рибалка зачепився мокрою ліскою за високовольтну лінію електропередач. Розрядом струму чоловіка відкинуло у воду», – повідомили в МНС.

Рятувальники дістали його з води й передали медикам. Лікарі діагностували у потерпілого опіки 55% тіла III ступеня й опіковий шок, зазначили в МНС. Чоловік у важкому стані перебуває в реанімації.