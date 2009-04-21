У Криму рибалка отримав опіки 55% тіла після сильного удару струмом
19:18, 21 квітня 2009Крым
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Чоловік в реанімації
У Криму 67-річний рибалка отримав опіки понад 50% тіла внаслідок удару електричним розрядом напругою в 10 тисяч вольт.
Як повідомили сьогодні в прес-службі Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму, нещасний випадок стався ввечері 20 квітня на ставку біля феодосійського селища Приморське.
«Замахнувшись вудкою, рибалка зачепився мокрою ліскою за високовольтну лінію електропередач. Розрядом струму чоловіка відкинуло у воду», – повідомили в МНС.
Рятувальники дістали його з води й передали медикам. Лікарі діагностували у потерпілого опіки 55% тіла III ступеня й опіковий шок, зазначили в МНС. Чоловік у важкому стані перебуває в реанімації.
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