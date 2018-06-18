Антикризові поради дієтологів: замість риби – часник і йодована сіль

Таки немає лиха без добра. Виявляється, криза - це гарний час, щоб провести корекцію маси тіла. Так вважають українські дієтологи. Втішними висновками не обмежилися і розробили для нас "антикризове" меню.

Для чоловіків:

сніданок - каша гречана, смажене яйце, салат з вареного буряка з чорносливом і яблучний сік,

другий сніданок - зелений чай з лимоном і йогурт з полуницею,

обід - овочевий суп, шматок хліба, картопляне пюре, смажена риба, салат зі свіжої капусти й моркви, яблуко і чорний чай,

вечеря - каша ячнева, куряча котлета, знову салат варений з буряка з чорносливом і чорний чай з лимоном.

Для жінок:

сніданок - сирна запіканка зі сметаною і ряжанка,

другий сніданок - смажені грінки, овочева ікра та кава з молоком та цукром,

обід - розсольник домашній, але без м’яса, шматочок хліба і відварений горох,

вечеря - знову запіканка, мед і кефір.

- Ми не пропагуємо, що м’ясо може бути замінено бобовими. Хоча вміст білка у сої дещо більше, ніж у м’ясі, а амінокислот - майже однаковий, - ділиться завідувач кафедри гігієни харчування Національного медичного університету ім. О. Богомольця Віктор Ципріян. - Овочі можуть замінити фрукти, адже основні інгредієнти: вітамін C, калій, бета-каротин в достатній кількості присутні у овочах. Риба - дуже дорога. Вона є основним постачальником двох мінеральних елементів, які нам дуже необхідні: йоду і селену. Але коли ми будемо використовувати йодовану сіль, ми можемо отримати достатню кількість йоду, а споживаючи достатню кількість часнику (національний продукт харчування в Україні) - отримаємо норму селену.

Науковець вважає, що харчування в умовах кризи повинне бути економічно доцільне, дешеве:

- Люди повинні забути про супермаркети і більшу частину продуктів купувати на ринках, сільгоспярмарках. Там продукція значно дешевша, можна зекономити копійку. Наприклад, навіщо вживати кондитерські вироби? Вони дають енергію і більше нічого. Так краще цю енергію отримати, вживаючи зернові продукти, каші, хліб. Ми отримаємо більший спектр біологічно-активних речовин. Якщо у вас є можливість - заради Бога, купіть на свята “Київський торт” і зробіть свято для сім’ї. Але якщо нема цієї можливості, то можна без цього обійтися без збитку для організму людини.

А ще дієтологи радять вживати натуропатичні продукти. Тобто віддавати перевагу шматку м’яса над шматком ковбаси, а свіжому огірку - над консервованим.

Зернові продукти і картоплю як основний енергетичний продукт можна споживати необмежено. Хоча у журналістів одразу виникає питання про користь від картоплі, в якій багато крохмалю і не виключена наявність генно-модифікованих організмів.

- Незважаючи на позицію деяких вчених, ГМО-картопля поширюється. В Росії вже дозволили вирощувати три сорти генно-модифікованої картоплі. Я на ранніх етапах дослідження доторкнувся до цієї картоплі і отримав від однієї фірми посівний матеріал. І вже 10 років моя сім’я харчується тільки ГМО-картоплею, - розповідає Віктор Ципріян. - Я хочу довести населенню на власному прикладі, що це абсолютно безпечно. А травити людей хлорорганікою, цими жуками – це більший злочин, ніж використовувати ГМО.

- Віктор Іванович їсть модифіковану картоплю, і погляньте, який він стрункий і підтягнутий. Я такої картоплі не їм, тому отакий я огрядний, і виглядаю не антикризово, - сміючись, додає провідний науковий співробітник Інституту екогігієни та токсикології ім. Л. Медведя Петро Карповець. - Якщо людина багата, то вона худа. Якщо людина бідна, вона їсть хліб, картоплю, сало...

Далі дискусія зав’язується навколо солодощів.

- Захоплення снікерсами і всілякими шоколадними виробами – надзвичайно погано. Це особливо стосується жінок, - зазначає Ципріян. Він каже, що шоколад містить щавелєву кислоту, яка перешкоджає організму всмоктувати залізо і решту мінеральних елементів. Тому 40% наших жінок дітородного віку мають приховані анемічні стани.

- Кава, шоколад і цигарка роблять вас зеленими і негарними, - резюмує Віктор Іванович, звертаючись до присутніх жінок-журналісток.

А от директор українського НДІ харчування, головний позаштатний дієтолог Міністерства охорони здоров’я Олег Швець зазначає, результати одного з останніх досліджень довели, що споживання достатньої кількості шоколаду здатне без ліків регулювати артеріальний тиск. І гіпертонікам він показаний, звісно в помірних кількостях.

І Карповець додає, що іноді не гріх скуштувати шоколаду:

- Коли йдеш з дитиною до парку, і вона просить шоколадку, хто ж відмовить?

- Солодке яблуко, солодка груша краще, ніж шоколадка. Навіть банан краще, - все одно не погоджується Ципріян.

- Мої троє дітей і двоє онуків так не думають, - зазначає Карповець.

- Ви виховуєте їх у своєму дусі, - парирує Ципріян.

Пити дієтологи рекомендують чай, сік і воду. Від пива, слабоалкогольних і солодких газованих напоїв вчені взагалі радять відмовитися. До вибору соків слід ставитися ретельно.

- Ми звикли вважати, що соки у великих трилітрових банках - це натуральний продукт. А це не так, - розповідає Карповець. - Обманюють свідомо населення. І в трилітрову банку наливають відновлювальний сік, не натуральний, а вироблений з концентрату, який вимагає нинішній ГОСТ. Сучасні технологій зберігання соків у тетрапаках дозволяють зберігати якість всіх поживних речовин, які були у вихідному продукті: вітаміни, мінерали, органічні кислоти. Деякі виробники додають в ці продукти і вітаміни.

Звісно, що умовах кризи виробники теж намагаються зекономити. Тому, наприклад, замість соняшникової олії, в згущеному молоці, вершках чи локшині швидкого приготування активно використовується завезена пальмова олія, яка містить насичені жирні кислоти, що сприяє високій концентрації холестерину у крові. Тож перед тим, як купувати продукт, не забувайте уважно прочитати етикетку навіть на продуктах, які ви традиційно купували протягом тривалого часу.

За даними дослідження Інституту харчування, яке проводилося у чотирьох областях - Київській, Черкаській, Чернігівській і Житомирській - через незбалансоване харчування населення цих регіонів страждає на захворювання серцево-судинної і ендокринної систем. І доволі велика група людей страждає на зайву вагу. До речі, жодного прикладу недостатнього харчування знайдено не було. Іноді українці їдять навіть більше, ніж потрібно, але незбалансовані продукти, що іноді гірше за недостатнє харчування.

Отож, дієтологи визначили набір продуктів, необхідний для нормального функціонування організму пересічного українця: зернові продукти (крупи, хліб та макаронні вироби, рис, бобові) - 350 г на добу, картопля - 250 г, інші овочі - 300 г, фрукти та ягоди - 300 г, олія соняшникова - 25 г, риба - 150 г, молоко та молочна продукція - 300 г, м’ясо та м’ясопродукти - 150 г, яйця - 25 г, соки - 200 мл, напої - 2 л.

Збила я ці грами до купи - вийшло, що маю з`їдати 1кг 700 грамів харчів щодня. Подивилася на свою талію і шкода мені її стало... Ви собі як хочете, а я - пас...

Анна Ященко