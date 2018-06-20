У Криму ожили статуї (фоторепортаж)

В Євпаторії на два дні ожили скульптури.

Ось вже другий рік поспіль на початку травня в місті відбувається Чемпіонат живих статуй.

В нинішньому році на змагання приїхали понад 70 артистів з різних країн. Це вдвічі більше, ніж зібрав схожий турнір в Аргентині, кажуть кримчани.

– У 2008-му у нас було 43 скульптури, цього року кількість «експонатів» збільшилася до 77-ми. Це своєрідний рекорд України, ми ним гордимося. Так, в Буенос-Айресі цього року пройшов чемпіонат, де вдалося зібрати 37 живих скульптур, – повідомив директор Євпаторійського міського центру дозвілля Віктор АРИХІН.

В Євпаторії представлено цілі епохи – від античності до сучасності. Серед створених акторами образів: царствені персони, ангели, музи, воїни, письменники, художники, літературні персонажі.

Так, «ожили» імператор Нерон, князь Ярослав Мудрий, імператриця Катерина II, муза комедії Талія і муза трагедії Мельпомена, поет Олександр Пушкін і письменник Микола Гоголь, головний герой романів Ільфа та Петрова «Дванадцять стільців» і «Золоте теля» Остап Бендер і персонажі гоголівської повісті «Вій» – Хома Брут і панночка.

– У чемпіонаті беруть участь і міми, – зазначив В.АРИХІН. – Вони дуже прикрашають змагання, адже, якщо виставити тільки скульптури, буде, напевно, нудно.

«Пожвавити» статую міг будь-хто, хто кидав монету або купюру: актори здійснювали який-небудь рух, з ними можна було сфотографуватися. А ось говорити «статуям» заборонено.

Щоб накласти грим на тіло і обличчя акторам потрібне від 15-ти хвилин до години і більш. Змивається фарба дуже легко.

Організатори відкритого Чемпіонату живих скульптур – влада Євпаторії і місцевий центр дозвілля.

Фото УНІАН-Крим