Над Кримом піднімуть 65 червоних прапорів

12:33, 05 травня 2009
Крым
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Акція пройде напередодні Дня Перемоги

На честь 65-ої річниці звільнення Криму від фашистських загарбників в 65 точках півострова 7-8 травня будуть встановлені Прапори Перемоги.  

Про це повідомляє організатор акції – Кримський «Союз лівих сил». 

«Червоні полотнища будуть встановлені на пануючих висотах Кримського півострова, в пам`ятних місцях найбільших населених пунктів АРК і в Севастополі», – кажуть в СЛС.

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