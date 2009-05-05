Над Кримом піднімуть 65 червоних прапорів

На честь 65-ої річниці звільнення Криму від фашистських загарбників в 65 точках півострова 7-8 травня будуть встановлені Прапори Перемоги.

Про це повідомляє організатор акції – Кримський «Союз лівих сил».

«Червоні полотнища будуть встановлені на пануючих висотах Кримського півострова, в пам`ятних місцях найбільших населених пунктів АРК і в Севастополі», – кажуть в СЛС.