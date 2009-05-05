Над Кримом піднімуть 65 червоних прапорів
12:33, 05 травня 2009Крым
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Акція пройде напередодні Дня Перемоги
На честь 65-ої річниці звільнення Криму від фашистських загарбників в 65 точках півострова 7-8 травня будуть встановлені Прапори Перемоги.
Про це повідомляє організатор акції – Кримський «Союз лівих сил».
«Червоні полотнища будуть встановлені на пануючих висотах Кримського півострова, в пам`ятних місцях найбільших населених пунктів АРК і в Севастополі», – кажуть в СЛС.
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