Об`єднання «Кримводоканал» вирішили ліквідувати

Рада міністрів Криму вирішила ліквідувати республіканське об`єднання виробничих підприємств «Кримводоканал».

Про це йдеться в постанові уряду автономії, розміщеній на його офіційному сайті.

Причиною ліквідації послужила відсутність у структурних підрозділів підприємства чистого прибутку, необхідного для відрахування на утримання об`єднання, наголошується в постанові.

Рішення про ліквідацію також ухвалено з урахуванням звернень виробничих підприємств водопровідно-каналізаційного господарства автономії про вихід зі складу об`єднання.

Провести процедуру ліквідації Рада міністрів доручила Міністерству житлово-комунального господарства Криму.

Об`єднання «Кримводоканал» (Сімферополь) надає послуги водопостачання й водовідведення в АРК.