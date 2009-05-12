Україна на першому місцi в Європі за темпами розповсюдження ВІЛ/СНІДу

17 травня в Україні, у Всесвітній день пам`яті людей, що померли від СНІДу, пройде акція «Зупини лічильник!».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на прес-конференції в Сімферополі директор кримського відділення «Всеукраїнської мережі людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом» Наталія ЄГОРОВА.

Зокрема, у центрі Сімферополя працюватиме «живий лічильник», що показує цифру 544505. Саме стільком українцям, за прогнозами, буде поставлений діагноз ВІЛ-інфекція до 17 травня. Кожні 7 хвилин ця цифра збільшуватиметься на 1 одиницю – кожні 7 хвилин в Україні одна людина інфікується ВІЛ. «Живий лічильник» показуватиме динаміку збільшення кількості випадків ВІЛ-інфекції в Україні», – сказала Н.ЄГОРОВА.

«Щоб лічильник зупинився вже сьогодні, нам необхідно усім разом здійснювати якісь дії, направлені на зниження кількості нових випадків ВІЛ-інфекції і на зниження смертності від неї», - підкреслила директор кримського відділення «Всеукраїнської мережі ЛЖВ».

Україна, як і раніше, займає перше місце в Європі за темпами розповсюдження ВІЛ/СНІДу. За прогнозами, вже до 2010 року в Українській державі близько 600 тисяч чоловік будуть ВІЛ-інфікованими.

«Ситуація з розповсюдженням ВІЛ-інфекції в Україні катастрофічна», – підкреслила Н.ЄГОРОВА.

За даними офіційної статистики, у 2008 році в Україні щодня встановлювалися 52 випадки ВІЛ-інфекції. Щоправда, говорять експерти, офіційна статистика не відображає реального стану справ – кількість ВІЛ-інфікованих приблизно в 4 рази більше.

Серед тих регіонів країни, що лідирують за темпами розповсюдження ВІЛ/СНІДу, – Одеса, Миколаїв, Дніпропетровськ, Херсон, Севастополь, Донецьк. Кримська автономія знаходиться на 7-му місці.

*** День пам`яті людей, що померли від СНІДу, відзначається в усьому світі щороку в третю неділю травня.