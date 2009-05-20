Морські піхотинці готуються в Криму знищувати незаконні формування

До 200 військовослужбовців, 12 бронетранспортерів, 4 бойові машини піхоти та близько 20 одиниць автомобільної техніки залучено до польового виходу в районі озера Донузлав у Криму.

Підрозділи українського військового флоту проводять підготовку до планових навчань з висадки морського й повітряного десанту на необладнане узбережжя з метою знищення умовних незаконних збройних формувань, повідомляє Управління прес-служби Міністерства оборони України.

У ході занять морськими піхотинцями й підрозділами військ берегової оборони відпрацьовуються питання завантаження техніки та особового складу на великий десантний корабель “Костянтин Ольшанський” та середній десантний корабель “Кіровоград”, висадки на необладнане узбережжя, водіння бронетехніки на плаву, тактики дій підрозділів на березі.

З десантно-штурмовими і розвідувальними підрозділами морської піхоти проводяться заняття з повітряно-десантної підготовки та стрибки з парашутом. До проведення занять залучено екіпажі літаків і вертольотів морської авіаційної бригади ВМС.