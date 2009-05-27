Україна ніяк не може розпочати будівництво свого першого корвету

За оцінками фахівців Міністерства оборони України, будівництво першого вітчизняного перспективного корабля класу «Корвет» може розпочатися на одному з українських підприємств не раніше 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Департаменту розробок і закупівель озброєння і військової техніки Міноборони Володимир ГРЕК на міжнародній конференції «Оборонно-промисловий форум – 2009», що проходить сьогодні в Києві.

За інформацією представника Міноборони, термін до 30 вересня 2009 року, до якого передбачалося завершити технічний проект українського корвету Миколаївським конструкторським бюро кораблебудування, буде перенесений на кінець року, насамперед через фінансово-організаційні причини.

«Військове відомство сподівається, що перший український корвет вийде на випробування наприкінці 2012 – початку 2013 років, паралельно буде здійснюватися будівництво ще трьох корветів», – зазначив В.ГРЕК.

Він також наголосив, що корвети для Військово-Морських сил України будуватимуться на українському підприємстві, хоча Міноборони й розглядало можливі варіанти будівництва цих кораблів на верфях Франції, Італії, Нідерландів, а також Німеччини.

«Але остаточне рішення прийнято таке, що корветиу будуватимуть в Україні», – наголосив В.ГРЕК, повідомивши, що офіційний конкурс на визначення виконавця цього проекту серед українських підприємств заплановано провести у червні-липні поточного року.

Директор профільного департаменту Міноборони також зазначив, що реалізація усієї програми під назвою «Корвет» запланована до 2022-2024 року, в рамках чого необхідно збудувати 10 корветів для українських ВМС.