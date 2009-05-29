Барсеточники з Грузії доставляють немало клопоту міліції Криму

У Криму активно промишляють дорожні барсеточники та квартирні злодії з Грузії.

За словами заступника начальника кримської міліції – начальника міліції громадської безпеки Миколи ФЕДОРЯНА, грузинські «гастролери» доставляють немало клопоту правоохоронцям. «У нас найбільш активним регіоном з ближнього зарубіжжя є Грузія. Він нам створює великі проблеми», – повідомив М.ФЕДОРЯН сьогодні на прес-конференції у Сімферополі.

За словами заступника начальника міліції, частина таких «гостей» знаходяться в Криму легально, а частина – нелегально.

Барсеточники часто живуть у селах, адже там менше міліції. «Вони собі живуть (у селах) припеваючи. Виїжджають в місто, скоїли злочин і виїхали, а тут опера ламають собі ноги і голови», – сказав М.ФЕДОРЯН.