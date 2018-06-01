Навчання в економрежимі провели у Криму (фото)

Через тотальне безгрошів’я Збройні сили України не можуть проводити планові тактичні навчання в повному обсязі, повідомляєканал 24

Тож вояки відпрацьовують свої дії в економному режимі: замість деяких справжніх військових елементів - імітація.

"Те, що стосуються підготовки Збройних сил, то ми отримали в цьому році в бюджетних призначеннях в 6 разів менше, чим в минулому році. Якщо говорити щодо наших потреб - це в 24 рази менше, ніж ми замовляли. Для того, щоб показати готовність ВМС, нам треба було б принаймні рівень минулого року", - сказав начальник Генерального штабу Збройних сил України Сергій Кириченко.

Та попри фінансові труднощі, до навчань на Донузлаві вдалося залучити 10 літаків та гелікоптерів, 5 кораблів та 65 одиниць спецтехніки. Усім цим військовим начинням порядкували 650 вояків особового складу. Військові відпрацювали всі елементи боротьби з умовним супротивником в морі, повітрі та на суші.

"Незаконні озброєні формування, враховуючи те, що відбувається у світі, проводять піратські дії на морі. Тому ми повинні бути підготовлені до цього. Це і є особливість цих навчань", - говорить їх керівник Юрій Ільїн.

Фото Олексія Сувірова. УНІАН