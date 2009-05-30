Зі скелі на мисі Фіолент зірвалися двоє туристів: один загинув

11:54, 30 травня 2009
Крым
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Нещасний випадок під час спуску до моря

У Севастополі під час спуску до моря зірвалися зі скелі двоє мешканців Криму, один з них загинув.

Як повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, нещасний випадок стався на мисі Фіолент.

Працівники пошуково-рятувальної групи МНС з використанням альпіністського спорядження підняли постраждалого та загиблого нагору.

Рятувальники надали травмованому медичну допомогу.

Тіло загиблого передали працівникам міліції.

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