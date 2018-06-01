Крим у зоні пильної уваги СБУ

Крим потребує ритмічного фінансування соціальних програм і паритетності інформаційного простору. Найбільша перепона на цьому шляху – корупція на всіх рівнях влади. Таку думку висловив голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко. Він запевнив, що сепаратистів покарає суд, а також наголосив, що підрозділи ФСБ, які є у складі Чорноморського флоту Російської Федерації, найближчим часом мають піти з Криму.

– Завдання Служби безпеки захищати державність та територіальну цілісність України, тому все те, що відбувається у Криму для нас є надважливим. З точки зору національної безпеки є дві нагальні потреби: вирішувати соціальні проблеми людей, які там живуть, і боротися з корупцією. Землевідведення, повернення депортованих, вирішення проблеми реалізації їхнього права на власність та на землю – ось ключові позиції. Досі ж навіть кадастр земельний не створений!

Лише останнім часом, за наполяганням Президента, центральні органи влади самі почали приїжджати до Криму, щоб на місці разом з місцевою владою шукати вихід із ситуації. Міністерство юстиції вже має там своє представництво, а ще ж міністерство регіональної політики, міністерство освіти та охорони здоров’я.

Усі розпорядники центрального бюджету мають з’явитися у Криму із коштами для вирішення проблем. Треба перейти до нормального і ритмічного фінансування соціальних програм у Криму. Це найперше завдання.

– Якою ви бачите ситуацію в інформаційному просторі Криму?

– Це питання компетенції Національної ради з питань телебачення і радіомовлення і місцевих органів влади. Добре, що там є російські телеканали, але погано, що немає українських та інших іноземних телеканалів. Чому там немає CNN? Чому там немає ВВС? Це треба змінити і вирішити таким чином, щоб існував інформаційний паритет, який досягається рівним прозорим отриманням ліцензій.

– Ви маєте важелі впливу на це?

– СБУ немає впливу на журналістів, на ліцензування та інформаційну сферу – і у цьому прояв демократії. Але ми знаємо, що й іноземні телерадіокомпанії, й українські телерадіокомпанії стикаються із нездоланними корупційними перешкодами, якщо хотять започаткувати телевізійне чи радійне мовлення на території Криму. Це ненормальна ситуація, вона має бути зламана й приведена до норм українського законодавства.

Ми аналізуємо і робимо висновки. РНБО вже взяло наші висновки до уваги і є відповідне рішення про інформаційну присутність на усій території України, це не лише Крим, а й усе прикордоння.

– Які ж проблеми прямо зачіпають Службу безпеки України?

– Це контррозвідка та протидія усім організаціям чи громадянам, які ставлять під сумнів територіальну цілісність України або статус окремих міст, наприклад міста Севастополь, пишуть інші назви, піднімають прапори інших держав – роблять те, що визначається законом, як протиправна діяльність. А відтак ми це документуємо все, допитуємо у рамках кримінальних справ і передаємо справи до суду. Наразі у суді вже знаходиться справа «Севастополь-Крим-Росія» і у цій справі висунуто звинувачення проти двох громадян. Тепер вже саме суд, а не СБУ, визначить міру покарання.

Другий напрямок – це протидія іноземним спецслужбам, які проявляють інтерес до українських оборонних об’єктів чи об’єктів Чорноморського флоту РФ. Тут СБУ має достатній арсенал засобів, щоб забезпечити належну безпеку. Тому ми абсолютно незгодні із перебуванням на об’єктах ЧФ РФ підрозділів ФСБ Росії. А відтак на двохсторонньому рівні за допомогою МЗС найближчим часом сподіваємося врегулювати це питання і просити підрозділи ФСБ покинути територію України.

– Чи відстежує СБУ заяви вищих посадових осіб Криму? Наприклад, нещодавно в інтерв’ю «Ехо Москви» один український кримський чиновник заявив, що у Криму чиняться великі утиски російській мові.

– Це відверта брехня. І я це кажу не як керівник СБУ, а як член РНБО. Однак СБУ не контролює мовну ситуацію і не втручається у діяльність освітніх закладів – для цього є Міністерство освіти та науки.

– Але російські громадяни сприймають такі заяви по-іншому – як факт. Чи не вважаєте ви, що оскільки мова йде про заяву державного службовця, то мали б настати якісь правові наслідки?

– Безумовно має бути реакція, але ми демократична країна, то й реакція має бути відповідна. Журналісти не мали б його запрошувати до ефіру й до участі у ток-шоу, щоб такий чиновник-фальсифікатор не тиражував цю брехню. Громадянське суспільство має не підтримувати таких людей і відповідно реагувати під час виборів.

Що стосується правової реакції, то у нас за висловлювання дуже важко людину притягнути до відповідальності, аж до того моменту поки слова не перейдуть у дію. Це ціна свободи й демократії.

– А як ви прокоментуєте нещодавню заяву СБУ про «недопущення створення в Україні терористичного осередку організації «Хізб ут-Тахрір»? Адже ця організація давно і легально діє у Криму?

– Ми працювали по недопущенню створенню під Києвом осередку саме терористичної організації. Приїхали люди з Узбекистану та з однієї із арабських країн з конкретною метою: вербувати громадян і створити терористичну мережу. Про це свідчила оперативна інформація й вилучена література, яка до слова, є російською мовою.

Те, що вже у самому кінці з’ясували, що це представники «Хізб ут-Тахрір», то ми, знаючи що цей рух давно існує в Криму і займається незабороненою діяльністю – зреагували не у кримінальний спосіб. СБУ вилучила екстремістську літературу, а іноземців депортували і заборонили їм в’їзд на територію України. Також ми повідомили нашим колегам в ЄС та деяких арабських країнах про це, щоб вони відстежили у себе тих, хто, можливо, планував і фінансував створення у нас терористичного осередку.

Я не можу про все повідомити, але проведу історичну паралель: де був вперше створений інститут ваххабізму? І хто про це перший повідомив? – російська преса. Тому, користуючись нагодою, запевняю – ми все розуміємо і не допустимо провокацій зі створення терористичних організацій на нашій території.

Ірина Штогрін, Радіо Свобода