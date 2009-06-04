У Росії хочуть повний банк даних розшукуваних в СНД злочинців

Міністр внутрішніх справ Росії Рашид НУРГАЛІЄВ називає ефективною спільну роботу міністерств внутрішніх справ і поліції країн СНД в частині протидії злочинності і розкриттю злочинів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Ялті на брифінгу в перерві засідання Ради міністрів внутрішніх справ держав СНД.

«37-е засідання Ради міністрів внутрішніх справ вкотре підтверджує, що це дуже важливий інструмент для вирішення завдань на території СНД, оскільки ми як ніхто відповідаємо за безпеку наших людей, наших народів. Нам потрібні конкретні результати, які сприйматимуться громадянами. Коли ми проводимо комплексну співпрацю, всі результати кратно зростають. Ми бачимо, де ми не допрацювали, де потрібно зосередити увагу», - сказав Р.НУРГАЛІЄВ.

За його словами, однією з основних проблем є розшук злочинців. У зв`язку з цим російський міністр зазначив, що необхідно мати як ніколи повний банк даних щодо розшукуваних осіб, який має постійно оновлюватися, з огляду на те, що між державами існує вельми серйозний пасажирообмін на транспорті. Існує ймовірність, що без оновлення баз даних певна частина розшукуваних людей може загубитися в пасажиропотоці.

Крім того, Р.НУРГАЛІЄВ підкреслив необхідність подальшого посилення співпраці у сфері протидії наркотрафіку, злочинам в інформаційному інтернет-просторі.

Крім того, глава російського правоохоронного відомства не виключив, що у зв`язку з економічною ситуацією, що ускладнилася, може поновитися злочинна діяльність кримінальних авторитетів та злочинних угруповань, які донедавна пір намагалися себе не проявляти.

«Ми всі чудово розуміємо, що в умовах економічної кризи можуть підняти голову і кримінальні авторитети, тому ми повинні акцентувати увагу на спільній роботі, аби приборкати можливість сплеску злочинності», - підкреслив Р.НУРГАЛІЄВ.