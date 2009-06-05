Чорноморському флоту радять роз`яснити морякам порядок перебування в Україні

Українська міліція не має наміру проводити масові перевірки документів у військовослужбовців Чорноморського флоту Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам у Криму заявив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО, коментуючи заяву Інформаційного центру ЧФ РФ.

4 червня Служба інформації і громадських зв`язків ЧФ поширила заяву, в якій йшлося, що «останнім часом мають місце випадки, коли співробітники УМВС в місті Севастополі зупиняють військовослужбовців ЧФ, які переміщаються як пішим порядком, так і на транспортних засобах, що належать Чорноморському флоту, і піддають їх перевірці на предмет наявності при собі документів, які підтверджують законність перебування на території України».

За даними прес-служби ЧФ РФ, міліціонери посилаються на виконання ними указу Президента України, виданого в серпні 2008 року. При цьому, заявляють в ЧФ, цей документ «не є складовою частиною законодавства України про свободу переміщень».

У заяві наголошувалося, що командування флоту направило протест в Управління МВС України в Севастополі з вимогою «негайно припинити протиправні дії» щодо військовослужбовців. Про події поінформовано Посольство Російської Федерації в Україні і Міністерство закордонних справ Росії, додала Служба інформації ЧФ РФ.

«Міліція ні в якому разі не збирається масово перевіряти, контролювати, тим більше репресувати громадян Росії, які перебувають на службі Чорноморського флоту», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, зауваживши, що у розповсюджена заява ЧФ - «це лише інформаційні відгуки політичних ігор і не більше того».

«Насправді нічого нового не розпочиналося. Такий режим був введений майже рік тому указом Президента України», - підкреслив міністр.

За його словами, в першу чергу, українська міліція добивається узгодження з місцевою адміністрацією руху військової техніки, вантажів, озброєння.

«Що стосується перевірки паспортного режиму російських громадян, то він не буде носити ніякого масового характеру. Безумовно, патруль української міліції, проходячи вулицями, зобов’язаний згідно з законом перевіряти наявність документів міграційного відомства. Вони їх перевіряють. Але ніякого повального тиску ми не збираємось робити, у всякому разі таку позицію озвучив представник Президента (в Криму)», - підкреслив Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, міліція проситиме у військовослужбовців ЧФ РФ пред’явити паспорт і міграційну картку. Якщо він матиме її при собі, більше ніяких питань не виникатиме, якщо не матиме - «людина буде заактовуватися», додав міністр.

Начальник Управління МВС України в Севастополі Валерій ПЕТУХОВ вважає, що командуванню ЧФ слід провести роз`яснювальну роботу серед своїх моряків щодо порядка перебування на території української держави.

«Військовослужбовець зобов`язаний мати при собі документ, що посвідчує особу, тобто військовий квиток або паспорт громадянина РФ плюс документ, який підтверджує право перебування на території України. Це стосується осіб, які проживають за межами військових частин, тобто офіцерів, прапорщиків, мічманів, контрактовиків», – цитує он-лайн газета «Новый Севастополь» слова В.ПЕТУХОВА.

«Не приховуватиму, що окрім постійної роботи з військовослужбовцями Чорноморського флоту, ми проводимо й цільові заходи серед них. Щоправда, вони проводяться дуже рідко», – заявив начальник севастопольської міліції.

За його словами, під час таких заходів (в інформації не уточнюється, коли саме вони були проведені – УНІАН) було виявлено «незначну кількість осіб, які не мали при собі взагалі жодних документів, які підтверджують, ким вони є насправді». «Ці люди затримувались за адміністративні правопорушення, передбачені законодавством України. І це наша повсякденна робота, а не якісь нападки або провокації», – наголосив В.ПЕТУХОВ.