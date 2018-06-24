Мешканцi Південного берега Криму влаштували пляжну революцію (фото)

Мешканцi Південного берега Криму влаштували пляжну революцію (фото)

20:32, 11 червня 2009
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Кримчани з ломами в руках прокладають собi дорогу до моря... Триває війна за місце під сонцем... Ялта взяла приклад з Алупки...

Жителі Південного берега Криму влаштували пляжну революцію. Громадяни з ломами і кувалдами зносять паркани, що заважають вільному доступу до моря. 

Першими розтрощили огорожу мешканцi Алупки. Ідея сподобалася ялтинським "аборигенам". 

Мер Ялти Сергій Брайко до "почину" городян ставиться з розумінням.

"Вже давно пора провести інвентаризацію всіх південнобережних пляжів, залишити декілька з обмеженим доступом для спеціалізованих або елітних санаторіїв", – вважає Брайко. 

Він говорить: велика частина пляжів без збитку для оздоровниць може бути відкрита для "дикунів" (неорганізованих відпочивальників). 

Жителі ПБК обіцяють продовжити "революцію".

Фото Олексія Сувірова/ УНІАН

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