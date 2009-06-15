CБУ може своїми силами забезпечувати безпеку базування Чорноморського флоту

Служба безпеки України буде своїми силами забезпечувати безпеку базування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України.

Про це в інтерв`ю російській «Независимой газете» від 15 червня повідомив голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він нагадав, що працівники ФСБ почали працювати на базі тимчасового російського флоту, що дислокувався в Криму, після того, як 2000 року СБУ і на той час Міністерство безпеки РФ підписали відповідний протокол. Йшлося про забезпечення безпеки бази, додав голова СБУ.

«Наголошу, ми говоримо не про загрози з боку флоту, а про можливі загрози флоту», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

За його словами, зараз СБУ створила могутній контррозвідувальний підрозділ, що працює в Сімферополі, Севастополі, в інших містах Криму.

«Україна власними силами може забезпечити безпеку базування ЧФ РФ, що передбачає весь комплекс можливих загроз. Щойно ми це зробили, одразу ж сповістили російську сторону про те, що перестало бути актуальним питання про необхідність перебування російської, тобто іноземної спецслужби на території України», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він висловив упевненість, що виведення працівників ФСБ з території України не переросте в черговий українсько-російський скандал.

«У цьому немає ані причин для скандалу, ані політичного контексту взагалі. Це рутинне питання: у нас, як у країни тимчасового перебування іноземної військової бази, є можливості забезпечити безпеку базування, починаючи від правопорядку на своїй території та закінчуючи антитерористичним режимом. Нам для цього не потрібні допомога та фізична присутність іноземних спецслужб», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

За його словами, цього року, у разі узгодження з ФСБ РФ буде здійснено антитерористичні вчення на території тимчасового базування Чорноморського флоту, щоб російські колеги переконалися, що оперативні працівники спецпідрозділу СБУ «Альфа» здатні захистити російських моряків.

«Якщо знадобиться, то й зі зброєю в руках», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.