Ошуканий інвестор прикував себе до штабу Чорноморського флоту (фото)

У Севастополі ошуканий російськими військовими будівельниками інвестор комерційного житла 63-річний Олександр ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ прикував себе наручниками до огорожі штабу Чорноморського флоту.

О.ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ вважає даний акт жестом відчаю, викликаним «повною байдужістю» командування ЧФ РФ до ситуації з «недобудом» російським Будівельним управлінням чотирьох будинків по вулиці Астана Кесаєва.

«Я вимагаю, щоб хтось з посадовців російського Військово-морського флоту в Москві, можливо, хтось з Посольства Росії в Україні або з російського консульства переговорив зі мною, підтвердив, що знає про нашу проблему, і пообіцяв, що житло, за яке заплатили близько 200 пайовиків, буде нарешті здано», - заявив О.ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ у телефонному інтерв`ю газеті «Новий Севастополь».

Підтримати колегу по нещастю до штабу флоту на вулицю Радянську прибуло близько 30 пайовиків, що стали жертвами невиконання Будівельним управлінням ЧФ РФ договірних зобов`язань. Російські військовослужбовці, що перегородили підходи до протестувальника, не дозволили пікетникам передати організаторові акції воду і медикаменти.

Мітинг тривав близько години. Пікетники скандували «КЛЄЦКОВ, виходь!» (віце-адмірал Олександр КЛЄЦКОВ - командуючий ЧФ РФ).

Не дочекавшись представників командування ЧФ РФ, пікетники розійшлися, заздалегідь склавши графік чергування на підтримку О.ДОБРОВОЛЬСЬКОГО.

Після цього до О.ДОБРОВОЛЬСЬКОГО підійшли шестеро військовослужбовців і, утримуючи його руку, зняли наручники із залізних воріт штабу. Вони зажадали звільнити зону поста контрольно-пропускного пункту.

Iсторія конфлікту бере свій початок у 2007 році, коли БУ ЧФ, попередньо взявши оплату у валюті у майже двох сотень людей, у зазначений в договорі термін так і не здало житло в експлуатацію. Йдеться про чотири багатоповерхові будинки на вулиці Астана Кесаєва, два з яких готові на 95%. Переговори, які два місяці тому були підкріплені колективним листом-зверненням до Президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА, прем`єр-міністра Володимира ПУТІНА, міністра оборони Анатолія СЕРДЮКОВА, на думку ошуканих севастопольців, результату не принесли.

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