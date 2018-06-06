Нервозність на валютному ринку: що буде з гривнею

Скільки все ж таки коштуватиме долар в Україні: 7 гривень, як обіцяє Нацбанк, чи всі 10, як лякають деякі експерти? Думки фахівців.

Заступник голови Національного банку України Олександр Савченко: Гривня зміцнюватиметься

«Зараз курс рівноваги для України знаходиться на рівні 7 грн./дол. Але далі потрібно думати: якщо гривня зміцнюватиметься до 6 грн./дол., а інші валюти по відношенню до долара залишаться на колишніх позиціях, це негативно вплине на конкурентоспроможність нашої продукції», – вважає Олександр САВЧЕНКО.

САВЧЕНКО переконаний, що, виходячи з цього, до кінця року курс гривня/долар буде на рівні 7 грн./дол. За його прогнозами, наступного року гривня може продовжити зміцнюватися.

Експерт Олександр Жолудь: до кінця року долар коштуватиме 10 гривень

«Ми вважаємо, що в другому півріччі поточного року йтиме ослаблення гривні. Зараз прогноз нашого центру на кінець року - це 10 грн./дол.», - таку думку висловив експерт Міжнародного центру перспективних досліджень (МЦПД) Олександр ЖОЛУДЬ.

ЖОЛУДЬ повідомив, що наступного року деяке поліпшення зовнішньоторговельного балансу, а також ухвалення збалансованішого державного бюджету дозволить в деякій мірі зміцнити позиції гривні.

«Бюджет, а також ряд інших чинників дадуть можливість провести деяке зміцнення гривні наступного року до 9,5 грн./дол. на кінець 2010 року», - відзначив він.

Екс-голова Нацбанку Сергій Тігіпко: Підстав для падіння гривні я не бачу

За словами Сергія ТІГІПКА, показники зовнішньої торгівлі, а також відсутність зовнішніх боргів і наявність значних резервів Нацбанку дозволяють говорити про те, що гривня може бути стабільною. “Підстав для її падіння я не бачу”, – сказав ТІГІПКО.

Він висловив переконання, що Національний банк зобов`язаний утримувати курс гривні на поточному рівні, а в перспективі має навіть умови для її посилення.

Разом з тим ТІГІПКО додав, що якщо національна валюта почне девальвувати, то “це буде на чиїйсь совісті, це будуть чиїсь зловживання”.

Кандидат економічних наук Олександр Охріменко: Тривіальне коливання курсу сприймається не зовсім адекватно

Експерт вважає, що валютний ринок функціонує в абсолютно нормальній ситуації, яка характерна для будь-якої економічної моделі, що переживає кризу.

"Продаж Нацбанком валюти з валютних резервів для задоволення потреб «Нафтогазу», відстрочення для банків із зарубіжним капіталом виконання вимоги про продаж валюти з їх резервів, збільшення обсягів експорту чавуну і сталі, а так само зростання валютної виручки від продажу продовольства – саме це ті чинники, які так чи інакше впливали і будуть впливати на валютний ринок. Але, не зважаючи на всю їх хаотичність, в цілому вони можуть тільки трохи зміцнити або ослабити гривню", - вважає Олександр ОХРІМЕНКО.

Економіст припускає, що єдиним чинником, який тяжіє над нашим валютним ринком і може дійсно істотно порушити рівновагу, що склалася, є корпоративні борги наших компаній перед нерезидентами: "За оціночними даними, цього року українським банкам і корпораціям необхідно буде повернути близько 14 млрд. доларів, одержаних раніше у вигляді позик, а також замість цінних паперів. Велика частина цього боргу приходиться на третій квартал поточного року. Але і тут слід внести ясність. Специфіка бізнесу така, що материнським компаніям вигідніше оформити кредит своїй українській «дочці», ніж вливати гроші в капітал. Тому велика частина цих коштів повертатися не буде, борг буде просто переоформлений на інший термін і на нових умовах. І при цьому, за оцінкою експертів, близько 80% корпоративного боргу українських компаній перед нерезидентами становлять кредити материнських структур. Щодо частини, що залишилася, боргу, то ситуація може вирішитися з обопільної згоди сторін шляхом класичної реструктуризації боргу".

Масовий відтік валюти в кінці минулого року і паніку на ринку експерт пояснює тією обставиною, що провідні міжнародні рейтингові агентства знизили кредитний рейтинг України до рівня спекулятивного і почали говорити про дефолт. "Але пройшло півроку, і навіть найбільші песимісти розуміють, що міжнародні рейтингові агентства «помилилися» і їх прогнози, як і більшість їх прогнозів в цілому, виявилися «промахом», - констатує ОХРІМЕНКО. - Так, обсяги скупки «дешевого» готівкового долара ростуть. Це стверджують аналітики і про це говорять оптові оператори ринку готівкової валюти. Але в цьому немає нічого особливого. В умовах переважання «тіньової» економіки скупка готівкової валюти - ознака, що економіка починає виходити з кризи і попит на грошові ресурси росте. Готівковий долар завжди активніший і тому поки безготівковий долар повільними кроками рухається до рівня 7,7 грн. за долар, готівковий долар встигають купити дешевше (7,5 грн.) і продати дорожче (7,7 грн.). У будь-якому випадку, спред між цінами на покупку і продаж готівкової валюти свідчить, що, не зважаючи на збільшений попит, чинників для подальшого зростання не спостерігається. Український валютний ринок дуже довго жив в умовах стабільності і тому тривіальне коливання курсу сприймається не зовсім адекватно.

Економіст компанії Astrum Investment Management Олексій Блінов: Ми не розділяємо побоювань

Олексій БЛІНОВ пов`язує «нервозність» на валютному ринку з неясністю навколо планів уряду щодо збільшення капіталу «Нафтогаза» за допомогою емісії внутрішніх облігацій. «Багато українських експертів висловили стурбованість з приводу інфляційних і девальваційних наслідків цього рішення, проте ми не розділяємо цих побоювань», - повідомив економіст.