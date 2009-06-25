Рада Севастополя хоче об`єктивного розслідування затримання депутата

Севастопольська міська рада зацікавлена в об`єктивному розслідуванні обставин і причин затримання депутата міськради від Партії регіонів Сергія СМОЛЬЯНИНОВА і не виключає провокацій.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби міськради.

24 червня співробітники СБУ затримали депутата під час отримання 55 тис. доларів хабара.

«Сподіваючись на те, що затримання депутата і звинувачення його у порушенні законності не пов`язані з політикою, спробою дискредитації певних політичних сил, міськрада, у той же час, не виключає, що скандал міг бути спровокований», - наголошується у повідомленні.

У зв`язку з цим, зазначає прес-служба, «депутатський корпус з метою більш об`єктивного розслідування обставин і причин, пов`язаних із затриманням депутата, готовий надати правоохоронним органам усіляке сприяння, а за необхідності провести своє незалежне розслідування».

Крім того, як наголошується у повідомленні, «міськрада не виключає можливості розгляду на одній з найближчих сесій питання про боротьбу з корупцією, порушеннями законності у роботі депутатського корпусу, а також виробити ряд запобіжних заходів. Зокрема, передбачається взяти під особливий контроль питання проходження документів, пов`язаних з отриманням землі юридичними і фізичними особами, заслуховувати голову постійної профільної комісії про стан справ».