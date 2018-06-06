Ялта: з пляжу – на ковзани (фото)

Льодовий каток з`явився на набережній Ялти.

Актриса Анастасія Заворотнюк та її чоловік, фігурист Петро Чернишев запустили в Криму шоу зірок «Ялта ICE». На його відкриття приїхали відомі спортсмени та зірки естради.

– Це просто неймовірно і можливо лише в Ялті: поруч море, пляж і лід! – сказали бронзові призери чемпіонату світу з фігурного катання Маргаріта Дробязко і Павілас Ванагас, які спеціально для ялтинського шоу переробили свою композицію «Пірати карібського моря» на «Пірати Чорного моря».

А екс-«блестящая» Ганна Семенович пообіцяла не лише працювати в шоу, але і відпочити в Ялті.

Журналістам розповіла, як в Сочі рятувалася від медуз, яких дуже боїться:

– Стрибнула з хвилерізу і побачила, що довкола повно медуз. Тут мимо пропливав чоловік на надувному матраці. Я в нього вчепилася і все-таки відібрала матрац. Ледве жива дісталася до берега! Сподіваюся, у вас медуз немає?

– Бувають! – «обрадували» її в Ялті.

Ціни на ялтинський лід:

40 гривень – стільки коштуватиме один сеанс катання (75 хвилин) з 10.00 до 16.00. В цей час проходитимуть різні конкурси для дітей.

З 16.00 вартість збільшується на 20 гривень – до 60 гривень.

З 20.00 до 2-х годин ночі – 80 гривень.

Ціна квитків на шоу, які проходитимуть двічі на тиждень, від 100 грн. до 700 грн.

Організатори, як і обіцяли, привезли до Ялти московських інструкторів. Вони даватимуть майстер-класи для дітей. Школа працюватиме щодня, окрім вихідних, з 8.00 до 10.00, вартість за 75 хвилин – 15 гривень.

Льодове шоу «Ялта ICE» орієнтувно працюватиме до середини вересня.

Фото Олексія Сувірова/ УНІАН