Ялта: з пляжу – на ковзани (фото)
До середини вересня жителі і гості Криму зможуть побачити марафон льодових шоу... «Прекрасна няня» заморозила набережну «південної столиці»...
Льодовий каток з`явився на набережній Ялти.
Актриса Анастасія Заворотнюк та її чоловік, фігурист Петро Чернишев запустили в Криму шоу зірок «Ялта ICE». На його відкриття приїхали відомі спортсмени та зірки естради.
Лід і море - сусіди в Ялті
Анастасія Заворотнюк запрошує на «Ялта ICE»
Олімпійський чемпіон Олексій Ягудін: Коли мене запросили на льодовий каток до Ялти, я подумав, що це – розиграш!
А екс-«блестящая» Ганна Семенович пообіцяла не лише працювати в шоу, але і відпочити в Ялті.
Журналістам розповіла, як в Сочі рятувалася від медуз, яких дуже боїться:
– Стрибнула з хвилерізу і побачила, що довкола повно медуз. Тут мимо пропливав чоловік на надувному матраці. Я в нього вчепилася і все-таки відібрала матрац. Ледве жива дісталася до берега! Сподіваюся, у вас медуз немає?
– Бувають! – «обрадували» її в Ялті.
Ціни на ялтинський лід:
40 гривень – стільки коштуватиме один сеанс катання (75 хвилин) з 10.00 до 16.00. В цей час проходитимуть різні конкурси для дітей.
З 16.00 вартість збільшується на 20 гривень – до 60 гривень.
З 20.00 до 2-х годин ночі – 80 гривень.
Ціна квитків на шоу, які проходитимуть двічі на тиждень, від 100 грн. до 700 грн.
Організатори, як і обіцяли, привезли до Ялти московських інструкторів. Вони даватимуть майстер-класи для дітей. Школа працюватиме щодня, окрім вихідних, з 8.00 до 10.00, вартість за 75 хвилин – 15 гривень.
Ну, як ідея?
Льодове шоу «Ялта ICE» орієнтувно працюватиме до середини вересня.
Фото Олексія Сувірова/ УНІАН