Школярі-відмінники з Бурятії приїхали на відпочинок до Ялти
18:36, 01 липня 2009Крым
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Улан-Уде - місто-побратим
15 школярів-відмінників зі столиці Бурятії (Росія) - Улан-Уде - приїхали на відпочинок до Ялти (Україна).
Ялта і Улан-Уде - міста-побратими. Договір про побратімство був підписаний в серпні минулого року.
"Переліт школярів до Криму сплатила мерія Улан-Уде, а мешкання в ялтинському комунальному санаторії ім. Куйбишева, живлення, обширну екскурсійну програму взяла на себе ялтинська влада за рахунок позабюджетних і спонсорських засобів", - повідомила прес-служба мерії Ялти.
Діти відпочиватимуть на Південному березі Криму до 15 липня. "За цей час їм планують показати практично всі пам`ятки Великої Ялти та Севастополя", - додали в мерії.
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