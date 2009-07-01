Школярі-відмінники з Бурятії приїхали на відпочинок до Ялти

15 школярів-відмінників зі столиці Бурятії (Росія) - Улан-Уде - приїхали на відпочинок до Ялти (Україна).

Ялта і Улан-Уде - міста-побратими. Договір про побратімство був підписаний в серпні минулого року.

"Переліт школярів до Криму сплатила мерія Улан-Уде, а мешкання в ялтинському комунальному санаторії ім. Куйбишева, живлення, обширну екскурсійну програму взяла на себе ялтинська влада за рахунок позабюджетних і спонсорських засобів", - повідомила прес-служба мерії Ялти.

Діти відпочиватимуть на Південному березі Криму до 15 липня. "За цей час їм планують показати практично всі пам`ятки Великої Ялти та Севастополя", - додали в мерії.