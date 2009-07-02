Ющенко доручив порушити справу про депортацію з Криму у 1944 році

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив генеральному прокурору Олександру МЕДВЕДЬКУ та голові служби безпеки Валентину НАЛИВАЙЧЕНКУ розглянути питання про порушення кримінальної справи за фактом незаконних виселень з Криму у 1944 році кримськотатарського та інших народів.

Про це на брифінгу для преси повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.

За її словами, В.ЮЩЕНКО наголошує, що факт незаконних насильницьких масових виселень кримськотатарського народу у 1944 році є незаперечним. Також встановлено факти депортації інших народів, які проживали на території Криму, а саме: вірмен, греків, болгар.

Президент переконаний, що в діях тодішніх керівників тоталітарного комуністичного режиму на чолі з Йосипом Сталіним та посадових осіб каральних органів СРСР є ознаки геноциду.

Також за словами І.ВАННИКОВОЇ, Генпрокуратура та СБУ мають провести всебічне об’єктивне досудове слідство обставин справи.

«ЮЩЕНКО висловлює переконання, що за результатами досудового слідства буде надана правова оцінка діям посадових осіб державної влади тоталітарно-комуністичного режиму на чолі зі Сталіним, винних у незаконних насильницьких виселеннях вище зазначених народів», - сказала прес-секретар.