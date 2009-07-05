Ющенко на катері здійснив обхід кораблів у Севастопольскій бухті

У Севастополі святкують День флоту України.

Як передає кореспондент УНІАН, у святкових заходах бере участь Президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил України Віктор ЮЩЕНКО

Святкування розпочалося з урочистого підйому прапорів Військово-морських сил України і прапорів розцвічування на кораблях та у військових частинах флоту.

ЮЩЕНКО разом із шефськими делегаціями регіонів України, керівництвом Міністерства оборони, командуванням ВМС України, керівництвом міста і громадськістю поклав вінок до Вічного вогню на Меморіалі героїчним захисникам Севастополя 1941-1942 років.

Президент на катері здійснив обхід кораблів, що вишикувалися для проведення параду у Севастопольській бухті.