ДТП у Криму: одна людина загинула і чотирьох травмовано (фото)

У Криму в результаті дорожньо-транспортної пригоди одна людина загинула і чотирьох травмовано.

Як повідомили у прес-службі Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій в Криму, 5 липня в Радянському районі автономії на трасі Херсон – Джанкой – Феодосія – Керч громадянин Росії не упорався з керуванням автомобіля Mitsubishi, внаслідок чого машина в`їхала в лісосмугу.

«Водій автомобіля при вході у поворот на слизькій дорозі не упорався з керуванням і через стрічну смугу вилетів у придорожню лісосмугу», – йдеться у повідомленні.

Потерпілих доставлено в лікарню.

Фото ДАІ