ДТП у Криму: одна людина загинула і чотирьох травмовано (фото)
12:00, 06 липня 2009Крым
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Машина в`їхала в лісосмугу
У Криму в результаті дорожньо-транспортної пригоди одна людина загинула і чотирьох травмовано.
Як повідомили у прес-службі Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій в Криму, 5 липня в Радянському районі автономії на трасі Херсон – Джанкой – Феодосія – Керч громадянин Росії не упорався з керуванням автомобіля Mitsubishi, внаслідок чого машина в`їхала в лісосмугу.
«Водій автомобіля при вході у поворот на слизькій дорозі не упорався з керуванням і через стрічну смугу вилетів у придорожню лісосмугу», – йдеться у повідомленні.
Потерпілих доставлено в лікарню.
Фото ДАІ
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