ДТП у Криму: одна людина загинула і чотирьох травмовано (фото)

12:00, 06 липня 2009
Крым
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Машина в`їхала в лісосмугу

У Криму в результаті дорожньо-транспортної пригоди одна людина загинула і чотирьох травмовано.

Як повідомили у прес-службі Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій в Криму, 5 липня в Радянському районі автономії на трасі Херсон – Джанкой – Феодосія – Керч громадянин Росії не упорався з керуванням автомобіля Mitsubishi, внаслідок чого машина в`їхала в лісосмугу.

«Водій автомобіля при вході у поворот на слизькій дорозі не упорався з керуванням і через стрічну смугу вилетів у придорожню лісосмугу», – йдеться у повідомленні.

Потерпілих доставлено в лікарню.

Фото ДАІ

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