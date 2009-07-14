У Криму діти з 53-х країн спробують змінити світ на краще

VIII Міжнародний дитячий фестиваль "Змінимо світ на краще!" відкриється в неділю, 19 липня, в дитячому центрі "Артек" (Гурзуф, Крим).

"Діти з 53-х країн зберуться разом, щоб висловити громаданську позицію з питань збереження миру, дитячої дипломатії", - повідомила прес-служба "Артеку".

У програмі фестивалю - вікторини, ігри, конкурси, змагання, ярмарки національних культур, хобі-клуби, засідання дискусійних клубів, тренінги, пляшкова пошта миру тощо.

31 липня - в День Світу - відбудеться ключова подія фестивалю: установче засідання Всесвітньої дитячої ліги націй (штаб-квартира в "Артеку"). Вечір завершить Свято дружби, співпраці, єднання дітей всіх континентів.

"Фестиваль - це новий крок до єдності світу і необхідності його збереження силами тих, кому жити в майбутньому, це школа дитячої дипломатії, це реальна модель унікального полікультурного простору з рівними правами для всіх його учасників", - зазначила прес-служба "Артеку".

Захід організовано Міністерством України у справах сім`ї, молоді і спорту, Всеукраїнським добродійним фондом надії і добра та "Артеком".