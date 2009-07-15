Раді пропонують спільно з ОБСЄ фіксувати порушення флоту Росії

Українська народна партія пропонує Верховній Раді спільно з Організацію з безпеки і співробітництва в Європі створити міжнародну спостережну раду для фіксації порушень військовослужбовцями Чорноморського флоту Російської Федерації законів України.

В парламенті зареєстровано проект постанови про звернення до ОБСЄ. Його внесли народні депутати України від Української народної партії Іван ЗАЄЦЬ, Ярослав ДЖОДЖИК та Андрій ДАВИДЕНКО, повідомили у прес-службі УНП.

На думку авторів, «реалізація постанови сприятиме політичній стабільності, оскільки незаконні дії російських військових в Україні можуть спровокувати силові акції й привести до непотрібного загострення ситуації у Причорноморському регіоні загалом».

ЗАЄЦЬ заявив, що «представники ЧФ РФ систематично порушують українські закони та підписані міжнародні договори по ЧФ протягом всього часу перебування в Україні». Зокрема, за його словами, «російські військові відмовляються виконувати рішення українських судів, чинять силовий опір судовим виконавцям, неконтрольовано переміщують суверенною територією України російських військовослужбовців, техніку, боєприпаси».

«Останньою краплею терпіння стало перевезення 8 липня ЧФ РФ крилатих ракет без узгодження з компетентними органами України на порушення всіх міжнародних угод та українського законодавства. Цьому потрібно рішуче покласти край!», - наголошує перший заступник голови УНП.

10 липня Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв`язку з перевезенням крилатих ракет через густонаселений район Севастополя.

13 липня міністерства закордонних справ і оборони Росії пообіцяли роз`яснити інцидент з перевезенням ракет.