Кримський уряд пустив по пляжах робочу групу з бензопилою

У Криму відкрили «гарячу лінію» з питань порушень прав кримчан на вільний доступ до пляжів і зон відпочинку.

Телефони «гарячої лінії»: (8-0652) 544-668; 544-633; 544-606.

Як повідомив прес-центр Верховної Ради Криму, створена за ініціативою кримського спікера Анатолія ГРИЦЕНКА робоча група уряду автономії провела перший рейд з перевірки обгрунтованості плати за відвідини місць масового відпочинку і виявила ряд порушень.

Так, на одному з євпаторійських пляжів, який перебуває в оренді у приватної фірми, працівник біля входу стверджував, що бере з відвідувачів гроші лише за додаткові послуги (туалет і т.ін.), але аж ніяк не за прохід до моря, проте, за інформацією курортників, всі вони за вхід на цей пляж заплатили по 10 грн.

У смт Миколаївка співробітники МНС демонтували три огорожі, які були розташовані біля баз відпочинку «Південний», «Світозар», «Світанок», і дві труби біля бази відпочинку «Крим».

«Завдання перед робочою групою поставлене однозначне – це бензопила, всі шлагбауми зрізати на металобрухт, а всіх шахраїв, які сьогодні збирають собі в кишеню на цих пляжах невідомо за що гроші, – притягувати до відповідальності», – сказав ГРИЦЕНКО

Він зазначив, що всі комунальні пляжі в Криму повинні бути безплатними. «Операція «Доступний пляж» триватиме доти, доки ми не наведемо лад на всіх комунальних пляжах і не ліквідуємо всі шлагбауми. І не тільки на пляжних територіях, але й біля об`єктів природно-заповідного та історико-культурного значення», – сказав кримський спікер.

Згідно із законом, плату на пляжах можна брати за додаткові зручності: прокат тапчана, парасольки тощо. Знаючи про це, підприємці пишуть на чеках «послуги пляжу», хоча фактично гроші беруться за ті зручності, які у будь-якому разі мають бути (ногомийка, туалет, медпункт і т.ін.). За інші послуги відпочиваючим доводиться платити окремо.

Радмін ще навесні рекомендував владі кримських регіонів забезпечити безплатний доступ жителів і гостей півострова на комунальні пляжі.

10 липня кримський уряд зобов`язав всіх міністрів, голів республіканських комітетів, органи місцевого самоврядування відмінити накази та інші регламентні акти, які обмежують вільний доступ відпочиваючих до місць масового відпочинку, на комунальні пляжі, на території та об`єкти природно-заповідного фонду автономії.