Російські «вовки» захопили Севастополь (фоторепортаж)

Сотні володарів «залізних коней» з різних країн світу з`їхалися до Севастополя на XIII міжнародне байк-шоу. Послухати «монстрів» російського року і побачити байкерські трюки зібралися десятки тисяч глядачів.

«Хірургічне» втручання

Зліт організував московський мотоклуб «Нічні вовки» на підтримку російського Чорноморського флоту і з нагоди 65-ої річниці звільнення Севастополя від фашистів. Акція відбулася з благословення патріарха Московського і всієї Русі Кирила. Її схвалив прем`єр РФ Володимир Путін. ВВП відвідав штаб-квартиру «Нічних вовків» у Москві і подарував їм в дорогу великий російський тріколор, щоб «зберігав і допомагав». Прем`єрський подарунок з`явився на вулицях Севастополя під час проїзду байкерської колони.

Байкери владу Севастополя не розчарували. «Нам приємно, що XIII Міжнародне байк-шоу «Нічні вовки» проходить саме в нашому місті. Севастополь знову став центром уваги не лише в Україні, не лише в країнах СНД – про нього знову почули в Європі і в світі», – сказав перший заступник голови міськдержадміністрації Володимир Казарін.

«Вовки» у боргу не залишилися. «Ми торік тут були, я поглянув, поспілкувався з людьми і зрозумів, що тут наше місце. Ніхто мене не заставляв робити байк-шоу в Севастополі, я сам вирішив, тому що мені і іншим хлопцям дуже тут подобається, – сказав в інтерв`ю газеті «Московський комсомолець» президент мотоклубу Олександр Залдостанов по кличці Хірург. – Враження – мега. Це наше місто на сто відсотків. За нього билися наші діди, прадіди, пам`яті яких ми присвятили байк-шоу. Образливо, що тепер звідси виганяють наш флот».

Розплата за голі груди

Одна з фотографій, яка з`явилися в мережі після проведення байк-шоу, обурила православний інтернет. На мотоциклі з прапором, на якому є зображення Христа, сидять байкер і дівчина топлес (заради справедливості відзначимо, що на грудях – боді-арт), красуня обіймає свого супутника ногами. Наприклад, «Радіо Свобода» (російська служба) з цього приводу відзначає: «...керівництво Московської Патріархії якось постійно потрапляє в курйозні і скандальні ситуації... Особливий скандал в православному інтернеті, в блогах викликала поява фотографії напіводягненої дівчини поряд з прапором із зображенням Христа. Та частина православної громадськості, яка виступає за місіонерський прорив, за патріарха Кирила, дуже прихильно віднеслася до цих картинок – мовляв, ніде в Священному Писанні не заборонено жінкам ходити топлес; сказано лише, що голову треба покривати, а ось це – будь ласка».

Після галасу «Нічні вовки» виключили зі своїх лав байкера, який провіз дівчину топлес вулицями Севастополя. «Прийнято рішення: ми зняли "кольори" (символіку мотоклубу) з людини, з якою цей інцидент стався», – цитує «Українська правда. Життя» прес-секретаря організації Олексія Вайца.

За його словам, байкер говорить, що це для нього буде уроком того, як ставитися до святинь.