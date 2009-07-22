Тисяча пігулок екстазі та півкіло амфетаміну не доїхали до КаZантипу

Кримські співробітники Служби безпеки України затримали в районі міста Армянськ іноземця, в автомобілі якого було близько тисячі пігулок екстазі і півкілограма амфетаміну.

Про це сьогодні повідомили у прес-службі Головного управління СБУ в Криму, не уточнюючи дати затримання і громадянства наркоділка.

«Наркотики іноземний гість планував розповсюджувати серед відпочивальників під час проведення «КаZантипу», - наголошується в повідомленні.

Порушено кримінальну справу за незаконне придбання, зберігання, перевезення психотропних речовин в особливо великих розмірах. Триває слідство.

За даними СБУ, іноземець ніде не працював.

Силовики також відзначають, що близько року тому його було засуджено за збут психотропних речовин на території Криму.