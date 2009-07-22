ДАІ знову зупинила автомобілі Чорноморського флоту з ракетами

Співробітники ДАІ напередодні вдруге цього місяця зупинили у Севастополі автомобілі Чорноморського флоту Російської Федерації, які перевозили крилаті ракети.

Про це кореспондентові УНІАН повідомило джерело в правоохоронних органах Севастополя.

За даними джерела, йдеться про 2 КамАЗи з причепами для контейнерів, в яких перевозяться крилаті ракети, а також автомобіль ГАЗ-66, що перевозив особовий склад караулу ЧФ РФ.

Представниками відділу ДАІ у присутності представників ряду силових структур України було складено акт про правопорушення на спуску Челюскінців: встановленого порядку пересування транспортних засобів без дозволу по території держави поза військовою частиною.

Джерело уточнило, що російські військовослужбовці порушили вимоги Указу Президента України про подачу в установленому порядку - через Міністерство оборони країни - за 10 діб заявки на пересування. За його даними, водії військової частини №13189 ЧФ РФ поставили свої підписи під актом.

За непідтвердженою інформацією, представники військової частини №13189, що дислокується в районі селища Цукрова Голівка на околиці Севастополя, перевозили у свою частину в контейнерах дві крилаті ракети «Малахит» в розібраному вигляді з причалу бухти Курина, де базуються малі ракетні кораблі ЧФ РФ.

8 липня співробітники ДАІ зупинили в Севастополі автоколону з чотирьох автомобілів однієї з військових частин ЧФ РФ, що перевозили без дозвільних документів крилаті ракети.

10 липня МЗС України висловило рішучий протест у зв`язку з перевезенням ракет. У МЗС заявили, що російська сторона порушила угоду 1997 року між Україною і РФ про статус і умови перебування Чорноморського флоту, а також законодавство держави, оскільки без узгодження з компетентними українськими органами здійснювала перевезення ракет густонаселеним районом Севастополя.

21 липня у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що під час перевезення ракет не було порушено угоду.

21 липня Україна застерегла Росію від порушень ЧФ вимог угод і українського законодавства в частині перевезення небезпечних вантажів та озброєнь, а також пересувань військових підрозділів.