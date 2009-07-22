Прикордонники застосували зброю при затриманні порушників кордону

Прикордонники на ділянці відповідальності «Керч» із застосуванням зброї затримали чотирьох порушників державного кордону України.

Про це повідомила прес-секретар Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України Лілія ПУРГІНА, уточнивши, що інцидент стався напередодні.

Маломірний плавзасіб, на борту якого перебували троє кримчан і житель Донецької області, вийшов в морі в районі Керчі. Протягом дня за переміщенням катера стежили прикордонники з трьох постів технічного спостереження.

Пізніше від екіпажа ліберійського вантажного судна співробітники погранслужбы одержали інформацію про те, що катер з Чорного моря перейшов в Азовське і вийшов за межі територіального моря України.

Потім порушники прибули на берег одного з сіл в районі Керчі, проминувши причал. Там їх чекали прикордонники. «На вимогу пред`явити документи чоловіки поводилися неадекватно. Господар катера кинувся з баргом на прикордонника. Прикордонник був змушений застосувати зброю, щоб втихомирити агресивного чоловіка», - відзначила ПУРГІНА.

Затриманих доставили до прикордонного відділу для складання протоколу. Порушники нестимуть відповідальність за ст. 204 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Господар плавзасобу відповість перед законом і за порушення прикордонного режиму, і за злісний опір правоохранителям. «32-річний житель Первомайського району Криму вже не вперше порушує закон», - відзначила ПУРГІНА. За даними прес-секретаря, наприкінці травня прикордонники затримали його з 360 кілограмами незаконно виловленої камбали, за цим фактом Керченська природоохоронна прокуратура порушила кримінальну справу. Ведеться слідство.