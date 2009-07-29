Сьогодні основні політичні процеси перемістилися з Києва до регіонів, і саме регіональні еліти визначають багато в чому те, яким шляхом розвиватиметься Україна.

Такого висновку дійшли експерти Київського інституту проблем управління імені Горшеніна, провівши комплексне вивчення процесів, що мають місце в житті регіонів країни.

Як повідомили УНІАН в Інституті Горшеніна, на думку експертів, регіональні еліти є «законодавцями мод» не лише на місцевому рівні – складна система лобіювання регіональних інтересів призводить до корегування загальнодержавної політики.

Це відбулося внаслідок ряду чинників, серед яких: розбалансованість центральної влади й нездатність її до створення єдиного центру ухвалення рішень; фактичне руйнування виконавчої вертикалі й виконавської дисципліни; необхідність пошуку дієвих механізмів самозахисту в умовах дії рейдерських схем і відсутності гарантій для бізнесу; ліквідація природних «ліфтів» для просування інтересів регіональних еліт на загальнодержавний рівень, вважають експерти. В цих умовах, на їхню думку, регіональні еліти, покинуті напризволяще, почали шукати шляхи посилення власних позицій та захисту власних інтересів. Через ослаблення центральної влади це призвело до посилення регіонального чинника, впевнені експерти.

Також експерти звертають увагу, що в регіонах відбувається об`єднання політиків і груп, які раніше займали непримиренні позиції через свою причетність до тих або інших політичних партій.

Зокрема, за словами фахівців Інституту Горшеніна, в регіонах часто стираються грані між прихильниками Партії регіонів, Блоку Юлії Тимошенко, «Нашої України» або ж причетність до того або іншого проекту стає умовною. Це, як вважають експерти, пояснюється невідповідністю програмних цілей тих або інших сил, їх ідеологічних установок реальним інтересам регіональних еліт і населення регіону.