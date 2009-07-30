У Севастополі з початку року працевлаштовано близько 7 тис. осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам виконуючий обов`язки начальника Севастопольського міського центру зайнятості Олександр ШАПІРО.

Він також зазначив, що щомісячно через міський центр зайнятості працевлаштуються близько 300 осіб, щоденно - від 15 до 20; з початку року безпосередньо центр зайнятості працевлаштував близько 2 тис. осіб, плюс до цього за сприяння служби зайнятості більш як 2 тис. осіб працевлаштувалися, отримавши в центрі зайнятості необхідні інформацію і консультацію.

За його словами, ринок праці в Севастополі, як і в цілому в Україні, «достатньо динамічний: якщо минулого року в цей час на одну вакансію було 0,5 людини, то зараз на неї претендують більше двох осіб».

Також ШАПІРО зауважив, що завдяки заходам активної політики зайнятості, розробленим Державною службою зайнятості, ситуація ринку праці з початку року стабілізується.

«Ми прогнозуємо деяке пожвавлення на ринку праці з погляду появи кількості безробітних, які, припустимо, звільнилися і вирішили влітку відпочити, а потім прийти до нас і зайнятися пошуком роботи. Але з точки зору створення робочих місць у мене не дуже оптимістичний прогноз, тому що, як правило, кількість вакансій збільшується влітку», - зазначив керівник міського центру зайнятості.

Він резюмував, що ситуація з працевлаштуванням у Севастополі «керована, під контролем і прогнозована».