Патріарх Кирил хоче бачити Крим не лише місцем пляжного відпочинку

Патріарх московський і всієї Русі КИРИЛ висловлює надію, що Крим стане місцем масового паломництва.

«Перші кроки православної віри по нашій землі почалися тут, у Криму. Я думаю, що одне тільки це перетворює Крим на духовний центр для всього нашого народу», - сказав Предстоятель Російської Православної Церкви сьогодні в інтерв`ю журналістам у Сімферополі після освячення хрестів для куполів відновлюваного кафедрального Олександро-Невського собору.

На думку КИРИЛА, Крим має бути не лише місцем «пляжного відпочинку», але й місцем паломництва. «Це (Крим) не лише місце пляжного відпочинку, не лише місце приємного проведення часу, але це й місце паломництва», - зазначив Патріарх.

Глава РПЦ висловив надію, що після зміцнення й відродження віри у народу збільшиться кількість паломників до Криму, «до витоків нашого православ`я».