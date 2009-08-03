«Мазда» врізалася в «Жигулі» в Криму: поранено шість осіб (фото)

Шість осіб травмовано в результаті зіткнення двох легкових автомобілів в Криму, повідомляє прес-служба Державтоінспекції автономії.

Вночі 2 серпня 19-річний мешканець Сімферополя, що знаходився за кермом «Мазди», двічі проігнорував дорожні знаки «Поступися дорогою» і не надав перевагу автомобілю ВАЗ-2101, що їхав по головній дорозі. Сталося зіткнення, «Жигулі» від удару відкинуло за межі проїжджої частини.

Водій і 20-річна пасажирка «Мазди» попали до лікарні із струсами головного мозку і закритими черепно-мозковими травмами.

20-річний водій ВАЗа отримав серйозні травми голови і перелом ребер. Були госпіталізовані з різними травмами троє пасажирів цієї автівки: 20-річний хлопець і дві 17-річні дівчини.

Фото кримської ДАІ