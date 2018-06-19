Рейтинг найвпливовіших кримчан очолила людина, не обтяжена великими посадами

Тижневик «Коментарі:» опублікував у спеціальному випуску рейтинг найвпливовіших українських регіональних лідерів.

Рівень впливовості тих чи інших осіб у кожному окремо взятому регіоні було визначено за результатами анкетування депутатів обласних рад, міських рад обласних центрів, керівників міст, областей, найвідоміших людей на місцях.

Задля об’єктивності результату, по всій Україні було опитано 8000 респондентів.

Набрані інтегральні бали впливу, виведені з цифрових показників місць, якими експерти наділяли того чи іншого діяча зазначені біля кожного прізвища в обласній рейтинговій таблиці.

Кримський рейтинг, пише видання, очолила людина, не обтяжена високими родинними зв’язками й великими посадами. Якщо, звичайно, не вважати такою посаду президента Федерації боксу Криму

Основи впливовості Олександра Мельника закладалися ще в 1990, коли Крим сумно прославився на всю країну численними розборками, а боксерські навички цінувалися більше від інших. Можливо, саме авторитет, зароблений у ті роки, а також тісні зв’язки з колегами, які нині представляють великий бізнес у Донецькій області й Москві, допомогли Мельнику стати неформальним керівником кримського виборчого штабу Партії регіонів у ході парламентських виборів-2006. Їх підсумком стало обрання спікером Верховної Ради АРК «регіонала» Анатолія Гриценка (2-е місце в рейтингу), який вважається людиною, близькою до Олександра Йосиповича, і у свою чергу повністю контролює дії кримського прем’єра Віктора Плакіди (6-е місце).

Таким чином, формально залишаючись одним зі ста депутатів парламенту АРК, Мельник впливає практично на всі політичні й економічні процеси в автономії. Зокрема, прийнято вважати, що без його згоди не вирішується жодне земельне питання в Сімферополі й не відбувається жодне більш-менш серйозне призначення у виконавчих органах влади АРК.

Серйозним випробуванням для правлячого в Криму дуету Мельник — Гриценко, а також близького до них члена президії кримського парламенту «регіонала» Ігоря Лукашева (9-е місце) можуть стати майбутні вибори до ВР АРК. Справа в тому, що у виборчу кампанію рідна для них кримська організація Партії регіонів вступає в стані глибокого розколу на два протиборчі табори. Однак, судячи з останніх даних з фронту, кримський спікер і його авторитетні партнери успішно відбили атаку на свої позиції, розпочату головою КРО ПР, народним депутатом Василем Кисельовим (16-е місце). Усупереч зусиллям останнього, Гриценку вдалося зберегти посаду голови ВР АРК, так само як і «підконтрольному» Мельнику «регіоналу» Геннадію Бабенку (29-е місце) — всидіти в кріслі мера Сімферополя. А самого Кисельова лідер партії Віктор Янукович має намір перевести на роботу в центральний штаб і в такий спосіб фактично відлучити від керівництва кримською парторганізацією.

Втрачає свій вплив у Криму й інший нардеп,«регіонал», екс-спікер парламенту автономії Борис Дейч (15-е місце), вотчиною якого вважається популярний курорт Судак, іменований у народі не інакше як «Дейчланд». Чого не скажеш про його колегу-комуніста Леоніда Грача (11-е місце), який після конфлікту з лідером Компартії Петром Симоненком помітно активізувався на півострові й поставив за мету повернутися в своє колишнє крісло голови ВР АРК. Він вже організував виборчий «Блок Грача

«За новий Крим», у який, крім КРО КПУ, влилася кримська організація «Союзу лівих сил» Василя Волги. Більше того, головному комуністу автономії вдалося заручитися підтримкою мера Керчі Олега Осадчого (18-е місце), який, формально залишаючись членом ПР, уже відкрито заявив про підтримку Грача на майбутніх виборах. Причиною тому став конфлікт керченського градоначальника, щомає гарні зв’язки в Києві й користується підтримкою місцевого бізнесу, з керівництвом автономії. Хоча не виключено, що підтримати комуністів, які будують свою виборчу кампанію на критиці правлячих в автономії «регіоналів», Осадчому підказує інтуїція, яка рідко його підводила.

Крім мера Керчі, на досить високих місцях у рейтингу цілком опинилися ще два керівники великих кримських міст. При цьому безпартійний голова Євпаторії Андрій Даниленко (12-е місце), який незмінно очолює головний дитячий курорт Криму з 1990 року, також останнім часом почав конфліктувати з керівництвом автономії, однак своїх політичних симпатій поки відкрито не проявляє. Його впливовість зумовлена гарними зв’язками на різних рівнях влади й великою підтримкою населення. Цілком виправдане й високе 14-е місце в рейтингу мера Феодосії Олександра Бартеньова, який зайняв цю посаду в грудні минулого року. Залишаючись депутатом ВР АРК від блоку «За Януковича» і неформальним керівником феодосійської нафтобази, він впливає не тільки на міські процеси, а й на політичне життя автономії загалом.

Нардеп Мустафа Джемілєв зайняв у рейтингу 4-е місце. Що не дивно: голова меджлісу кримськотатарського народу, як і раніше, залишається найавторитетнішим політиком серед кримських татар, на думку якого змушена зважати влада як у Криму, так і в Києві. Втім, Джемілєв уже заявив про своє бажання піти з великої політики й передати займане ним крісло своєму першому заступникові, екс-нардепові кількох скликань Рефату Чубарову (17-е місце), який цього року вже очолив Всесвітній конгрес кримських татар. Близькими до голови меджлісу вважають також голову Бахчисарайської райдержадміністрації Ільмі Умерова (21-е місце) і першого віце-прем’єра уряду автономії Азиза Абдуллаєва (27-е місце).

На один рядок вище Джемілєва в рейтингу розмістився лідер кримських «бютівців» Андрій Сенченко. Його впливовість помітно зросла після парламентських виборів 2006 року, коли він сам, а також його бізнес-партнери Людмила Денисова (5-е місце) і Сергій Веліжанський були обрані народними депутатами. Довіра з боку лідера БЮТ Юлії Тимошенко до її кримської команди виявилася настільки високою, що Денисову незабаром призначили міністром праці й соціальної політики України. Впливовість Сенченка і його партнерів також визначається побудованою ними бізнес-імперією і медіа-ресурсом у вигляді найпопулярнішої на півострові Чорноморської телерадіокомпанії.

7-й рядок у рейтингу голови Севастопольської міськдержадміністрації Сергія Куніцина зумовлений, скоріше, не займаною ним нині посадою, а тим, що свого часу він протягом двох термінів керував урядом автономії. Крім того, Куніцин, як і раніше, очолює депутатську фракцію «Крим» у ВР АРК, місцеву організацію Українського союзу ветеранів Афганістану, а також є президентом футбольного клубу «Таврія». З його іменем також пов’язують кілька кримських ЗМІ, включаючи одне з інформагентств і телекомпанію «Неаполь». На майбутніх парламентських виборах екс-прем’єр автономії має намір усталити свої позиції, які помітно похитнулися останнім часом, для чого знову розпочав створення виборчого «Блоку Куніцина».

Готується до виборчої кампанії й Лев Миримський (8-е місце), який очолює партію «Союз» і однойменну фракцію у ВР АРК. Останнім часом його вплив на політичні процеси в автономії помітно зріс, свідченням чому стало призначення низки «союзівців» на високі посади в уряді й парламенті Криму.

Замикає першу десятку рейтингу митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар. Серйозним ударом по його позиціях стало прийняте в листопаді минулого року Священним синодом УПЦ МП рішення виділити із Сімферопольської єпархії, у віданні якої раніше перебувала вся територія півострова, самостійну частину — Джанкойську єпархію. «Відібрані» у Лазаря степові райони автономії очолив єпископ Нектарій, який приїхав з Рівненської єпархії. Однак останнього вже звільнили із займаної посади. Подейкують, що відповідне рішення було прийнято синодом УПЦ МП не без участі митрополита Сімферопольського й Кримського.

Рейтинг

1. Олександр Мельник, президент Федерації боксу АРК; депутат ВР АРК від блоку «За Януковича» - 100

2. Анатолій Гриценко, голова ВР АРК, пройшов за списком блоку «За Януковича» - 91

3. Андрій Сенченко, народний депутат від БЮТ - 46

4. Мустафа Джемілєв, народний депутат від НУ-НС - 44

5. Людмила Денисова, міністр праці й соціальної політики України - 43

6. Віктор Плакіда, голова Ради міністрів АРК - 40

7. Сергій Куніцин, голова Севастопольської МДА - 35

8. Лев Миримський, депутат ВР АРК від партії «Союз», голова партії «Союз» - 33

9. Ігор Лукашев, депутат ВР АРК від блоку «За Януковича» - 32

10. Ростислав Швець (Лазар), Митрополит Сімферопольський і Кримський (УПЦ МП) - 30

11. Леонід Грач, народний депутат від КПУ - 26

12. Андрій Даниленко, міський голова Євпаторії - 25

13. Олексій Боярчук, секретар міськради Ялти - 24

14. Олександр Бартеньов, міський голова Феодосії, депутат ВР АРК від блоку «За Януковича» - 23

15. Борис Дейч, народний депутат від ПР - 21

16. Василь Кисельов, народний депутат від ПР, голова КРО ПР - 20

17. Рефат Чубаров, президент Всесвітнього конгресу кримських татар - 19

18. Олег Осадчий, міський голова Керчі - 18

19. Анатолій Присяжнюк, голова правління ДАТ «Чорноморнафтогаз». депутат ВР АРК від КПУ - 16

20. Володимир Закорецький, голова Сімферопольської райради - 15

21. Ільмі Умеров, голова Бахчисарайської РДА - 14

22. Микола Іллічов, начальник ГУ МВС в АРК - 13

23. Володимир Константінов, депутат ВР АРК від блоку «За Януковича», президент корпорації «Укрросбуд» - 13

24. Едуард Гривковський, заступник голови Ради міністрів АРК - 12

25. Світлана Верба, міністр економіки АРК - 11

26. Олег Русецький, голова РК АРК з земельних ресурсів, депутат ВР АРК від партії «Союз» - 11

27. Азиз Абдуллаєв, перший заступник голови Ради міністрів АРК, депутат ВР АРК від НРУ - 10

28. Володимир Пшеничний, начальник ГУ СБУ в АРК - 9

29. Геннадій Бабенко, міський голова Сімферополя -

30. Сергій Цеков, перший заступник голови ВР АРК, пройшов за списком блоку «За Януковича» - 7.

Усі фото - УНІАН