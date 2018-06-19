Рейтинг найвпливовіших кримчан очолила людина, не обтяжена великими посадами
Український тижневик опублікував список регіональних лідерів... Рівень впливовості було визначено за результатами анкетування...
Тижневик «Коментарі:» опублікував у спеціальному випуску рейтинг найвпливовіших українських регіональних лідерів.
Рівень впливовості тих чи інших осіб у кожному окремо взятому регіоні було визначено за результатами анкетування депутатів обласних рад, міських рад обласних центрів, керівників міст, областей, найвідоміших людей на місцях.
Задля об’єктивності результату, по всій Україні було опитано 8000 респондентів.
Набрані інтегральні бали впливу, виведені з цифрових показників місць, якими експерти наділяли того чи іншого діяча зазначені біля кожного прізвища в обласній рейтинговій таблиці.
Кримський рейтинг, пише видання, очолила людина, не обтяжена високими родинними зв’язками й великими посадами. Якщо, звичайно, не вважати такою посаду президента Федерації боксу Криму
|Олександр Мельник (посередині)
Таким чином, формально залишаючись одним зі ста депутатів парламенту АРК, Мельник впливає практично на всі політичні й економічні процеси в автономії. Зокрема, прийнято вважати, що без його згоди не вирішується жодне земельне питання в Сімферополі й не відбувається жодне більш-менш серйозне призначення у виконавчих органах влади АРК.
|Анатолій Гриценко
Втрачає свій вплив у Криму й інший нардеп,«регіонал», екс-спікер парламенту автономії Борис Дейч (15-е місце), вотчиною якого вважається популярний курорт Судак, іменований у народі не інакше як «Дейчланд». Чого не скажеш про його колегу-комуніста Леоніда Грача (11-е місце), який після конфлікту з лідером Компартії Петром Симоненком помітно активізувався на півострові й поставив за мету повернутися в своє колишнє крісло голови ВР АРК. Він вже організував виборчий «Блок Грача
|Леонід Грач
Крім мера Керчі, на досить високих місцях у рейтингу цілком опинилися ще два керівники великих кримських міст. При цьому безпартійний голова Євпаторії Андрій Даниленко (12-е місце), який незмінно очолює головний дитячий курорт Криму з 1990 року, також останнім часом почав конфліктувати з керівництвом автономії, однак своїх політичних симпатій поки відкрито не проявляє. Його впливовість зумовлена гарними зв’язками на різних рівнях влади й великою підтримкою населення. Цілком виправдане й високе 14-е місце в рейтингу мера Феодосії Олександра Бартеньова, який зайняв цю посаду в грудні минулого року. Залишаючись депутатом ВР АРК від блоку «За Януковича» і неформальним керівником феодосійської нафтобази, він впливає не тільки на міські процеси, а й на політичне життя автономії загалом.
|Рефат Чубаров і Мустафа Джемілєв
На один рядок вище Джемілєва в рейтингу розмістився лідер кримських «бютівців» Андрій Сенченко. Його впливовість помітно зросла після парламентських виборів 2006 року, коли він сам, а також його бізнес-партнери Людмила Денисова (5-е місце) і Сергій Веліжанський були обрані народними депутатами. Довіра з боку лідера БЮТ Юлії Тимошенко до її кримської команди виявилася настільки високою, що Денисову незабаром призначили міністром праці й соціальної політики України. Впливовість Сенченка і його партнерів також визначається побудованою ними бізнес-імперією і медіа-ресурсом у вигляді найпопулярнішої на півострові Чорноморської телерадіокомпанії.
|Сергій Куніцин
Готується до виборчої кампанії й Лев Миримський (8-е місце), який очолює партію «Союз» і однойменну фракцію у ВР АРК. Останнім часом його вплив на політичні процеси в автономії помітно зріс, свідченням чому стало призначення низки «союзівців» на високі посади в уряді й парламенті Криму.
Замикає першу десятку рейтингу митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар. Серйозним ударом по його позиціях стало прийняте в листопаді минулого року Священним синодом УПЦ МП рішення виділити із Сімферопольської єпархії, у віданні якої раніше перебувала вся територія півострова, самостійну частину — Джанкойську єпархію. «Відібрані» у Лазаря степові райони автономії очолив єпископ Нектарій, який приїхав з Рівненської єпархії. Однак останнього вже звільнили із займаної посади. Подейкують, що відповідне рішення було прийнято синодом УПЦ МП не без участі митрополита Сімферопольського й Кримського.
Рейтинг
1. Олександр Мельник, президент Федерації боксу АРК; депутат ВР АРК від блоку «За Януковича» - 100
2. Анатолій Гриценко, голова ВР АРК, пройшов за списком блоку «За Януковича» - 91
3. Андрій Сенченко, народний депутат від БЮТ - 46
4. Мустафа Джемілєв, народний депутат від НУ-НС - 44
5. Людмила Денисова, міністр праці й соціальної політики України - 43
6. Віктор Плакіда, голова Ради міністрів АРК - 40
7. Сергій Куніцин, голова Севастопольської МДА - 35
8. Лев Миримський, депутат ВР АРК від партії «Союз», голова партії «Союз» - 33
9. Ігор Лукашев, депутат ВР АРК від блоку «За Януковича» - 32
10. Ростислав Швець (Лазар), Митрополит Сімферопольський і Кримський (УПЦ МП) - 30
11. Леонід Грач, народний депутат від КПУ - 26
12. Андрій Даниленко, міський голова Євпаторії - 25
13. Олексій Боярчук, секретар міськради Ялти - 24
14. Олександр Бартеньов, міський голова Феодосії, депутат ВР АРК від блоку «За Януковича» - 23
15. Борис Дейч, народний депутат від ПР - 21
16. Василь Кисельов, народний депутат від ПР, голова КРО ПР - 20
17. Рефат Чубаров, президент Всесвітнього конгресу кримських татар - 19
18. Олег Осадчий, міський голова Керчі - 18
19. Анатолій Присяжнюк, голова правління ДАТ «Чорноморнафтогаз». депутат ВР АРК від КПУ - 16
20. Володимир Закорецький, голова Сімферопольської райради - 15
21. Ільмі Умеров, голова Бахчисарайської РДА - 14
22. Микола Іллічов, начальник ГУ МВС в АРК - 13
23. Володимир Константінов, депутат ВР АРК від блоку «За Януковича», президент корпорації «Укрросбуд» - 13
24. Едуард Гривковський, заступник голови Ради міністрів АРК - 12
25. Світлана Верба, міністр економіки АРК - 11
26. Олег Русецький, голова РК АРК з земельних ресурсів, депутат ВР АРК від партії «Союз» - 11
27. Азиз Абдуллаєв, перший заступник голови Ради міністрів АРК, депутат ВР АРК від НРУ - 10
28. Володимир Пшеничний, начальник ГУ СБУ в АРК - 9
29. Геннадій Бабенко, міський голова Сімферополя -
30. Сергій Цеков, перший заступник голови ВР АРК, пройшов за списком блоку «За Януковича» - 7.
Усі фото - УНІАН