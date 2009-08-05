У Криму затримано рівненського банкіра, який викрав 1,6 млн. гривень
21:00, 05 серпня 2009Крым
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Гроші витратив на погашення боргів
|Євпаторія
Як передає кореспондент УНІАН, за даними правоохоронців, зловмисник переховувався у Євпаторії.
Він пояснив слідчим, що привласнені гроші витратив на погашення своїх боргів.
ІЛЬЧУК вже написав заяву про явку з повинною. 30 червня, користуючись службовим становищем, він заволодів іноземною валютою банку у сумі 95 тис. доларів і 81 тис. євро.
Працівника рівненської філії ”Ощадбанку” було оголошено у розшук після того, як керівництво фінустанови звернулося з заявою до міліції.
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