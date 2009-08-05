У Криму затримано рівненського банкіра, який викрав 1,6 млн. гривень

Правоохоронці затримали у Криму і доправили у Рівне 27-річного працівника рівненської філії ”Ощадбанку” Андрія ІЛЬЧУКА, який викрав 1 мільйон 600 тисяч гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними правоохоронців, зловмисник переховувався у Євпаторії.

Він пояснив слідчим, що привласнені гроші витратив на погашення своїх боргів.

ІЛЬЧУК вже написав заяву про явку з повинною. 30 червня, користуючись службовим становищем, він заволодів іноземною валютою банку у сумі 95 тис. доларів і 81 тис. євро.

Працівника рівненської філії ”Ощадбанку” було оголошено у розшук після того, як керівництво фінустанови звернулося з заявою до міліції.