Заворотнюк покаже два льодові шоу зірок на День міста Ялта

"Південній столиці" - 171 рік

Два шоу "зірок" пройдуть на льодовому катку "Ялта ICE" 8 серпня на честь Дня міста Ялта. У шоу візьмуть участь "зірки" світового фігурного катання, олімпійські чемпіони Олексій ЯГУДІН, Тетяна НАВКА і Роман КОСТОМАРОВ, двократна чемпіонка світу Ірина СЛУЦЬКА. Вести шоу буде заслужена артистка Росії Анастасія ЗАВОРОТНЮК. Початок - о 15.00 і 21.00. 9 серпня там же покажуть дитячий мюзикл «Бременські музиканти на льоду». Текст казки озвучив російський співак Діма БІЛАН. Ялті виповнюється 171 рік.

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